Супербанановый пирог из теста на сметане

Конечно, проверенные семейные рецепты пирогов – это здорово! Но так хочется иногда приготовить что-то новое. Смешать, например, в начинке заварной крем и клюкву или испечь супербанановый пирог. Хочется? Пеките!
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 200–250 г муки
- 1 яйцо
- 150 г сахара
- 110 г сметаны жирностью 20–30%
- 100 г сливочного масла
- 1 желток
Для начинки:
- 5 больших зрелых бананов
- 50 г коричневого сахара
- 20 г сливочного масла
- семена половины стручка ванили
- 0,5 ч. л. смеси молотой корицы и мускатного ореха
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Разогрейте духовку до 180 °С. Для теста сахар разотрите с яйцами и маслом до однородности. Добавьте сметану и тщательно вымешайте. Всыпьте порциями просеянную муку, чтобы получилось мягкое эластичное тесто.
Шаг 2
Отрежьте от теста примерно 1/5 часть для «решетки». Остальное тесто раскатайте в круг диаметром 26 см. Выложите в круглую жаропрочную форму, застеленную бумагой для выпечки.Сформируйте бортики высотой 2 см.
Шаг 3
В сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло, не доводя до кипения. Добавьте нарезанные кружочками бананы, семена ванили, сахар и пряности. Готовьте, помешивая, 2–3 мин. Снимите сотейник с огня. Оставьте на 10 мин. Бананы должны пропитаться сиропом.
Шаг 4
Оставшееся тесто раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм. Нарежьте тонкими длинными полосками.
Шаг 5
Выложите банановую начинку в подготовленную форму. Переплетая полоски между собой, сформируйте решетку на пироге. Концы полосок соедините с бортиками. Смажьте тесто взбитым желтком. Выпекайте 35–40 мин. Остудите и подавайте.
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