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Супербанановый пирог из теста на сметане

Конечно, проверенные семейные рецепты пирогов – это здорово! Но так хочется иногда приготовить что-то новое. Смешать, например, в начинке заварной крем и клюкву или испечь супербанановый пирог. Хочется? Пеките!

Супербанановый пирог

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 200–250 г муки
  • 1 яйцо
  • 150 г сахара
  • 110 г сметаны жирностью 20–30%
  • 100 г сливочного масла
  • 1 желток

Для начинки:

  • 5 больших зрелых бананов
  • 50 г коричневого сахара
  • 20 г сливочного масла
  • семена половины стручка ванили
  • 0,5 ч. л. смеси молотой корицы и мускатного ореха

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Разогрейте духовку до 180 °С. Для теста сахар разотрите с яйцами и маслом до однородности. Добавьте сметану и тщательно вымешайте. Всыпьте порциями просеянную муку, чтобы получилось мягкое эластичное тесто.

Шаг 2

Отрежьте от теста примерно 1/5 часть для «решетки». Остальное тесто раскатайте в круг диаметром 26 см. Выложите в круглую жаропрочную форму, застеленную бумагой для выпечки.Сформируйте бортики высотой 2 см.

Шаг 3

В сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло, не доводя до кипения. Добавьте нарезанные кружочками бананы, семена ванили, сахар и пряности. Готовьте, помешивая, 2–3 мин. Снимите сотейник с огня. Оставьте на 10 мин. Бананы должны пропитаться сиропом.

Шаг 4

Оставшееся тесто раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм. Нарежьте тонкими длинными полосками.

Шаг 5

Выложите банановую начинку в подготовленную форму. Переплетая полоски между собой, сформируйте решетку на пироге. Концы полосок соедините с бортиками. Смажьте тесто взбитым желтком. Выпекайте 35–40 мин. Остудите и подавайте.

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