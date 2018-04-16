Супербанановый пирог из теста на сметане

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Разогрейте духовку до 180 °С. Для теста сахар разотрите с яйцами и маслом до однородности. Добавьте сметану и тщательно вымешайте. Всыпьте порциями просеянную муку, чтобы получилось мягкое эластичное тесто.

Шаг 2 Отрежьте от теста примерно 1/5 часть для «решетки». Остальное тесто раскатайте в круг диаметром 26 см. Выложите в круглую жаропрочную форму, застеленную бумагой для выпечки.Сформируйте бортики высотой 2 см.

Шаг 3 В сотейнике на среднем огне растопите сливочное масло, не доводя до кипения. Добавьте нарезанные кружочками бананы, семена ванили, сахар и пряности. Готовьте, помешивая, 2–3 мин. Снимите сотейник с огня. Оставьте на 10 мин. Бананы должны пропитаться сиропом.

Шаг 4 Оставшееся тесто раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм. Нарежьте тонкими длинными полосками.