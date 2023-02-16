Рецепт куриного супа с капустой и корнеплодами

белая фасоль – 200 гр.

масло подсолнечное / оливковое – 3 ст.л.

чеснок – 3 крупные дольки

пастернак – 300 гр.

капуста /м.б. савойская – 300 гр.

соль

перец

петрушка – 6 ст.л.

кервиль (антрискус церефолиум) – 6 ст.л.

для бульона:

курица – 1 шт.

лавровый лист – 3 шт.

палочки сельдерея - 2 шт.

морковь – 1 шт.

лук, неочищенный - 1 шт.

зеленый перец чили, нарезанный - 1 шт.

зубчики чеснока 4

свежий имбирь — 10 гр.

морская соль 20 гр.

черный перец горошком 1 ст.л.

За день до приготовления супа замочите сушеную фасоль в холодной воде на ночь.

На следующий день слить воду и варить фасоль в кипящей воде 40 минут до готовности.

Затем слить и отложить в сторону.

Пока фасоль варится, поместите курицу, 3 литра воды и оставшиеся бульонные ингредиенты в высокую кастрюлю.

Доведите все до кипения, затем варите без крышки на медленном огне 1 час.

Достаньте курицу из бульона и процедите бульон.

Перелейте бульон обратно в кастрюлю и варите без крышки, пока его объем не уменьшится до 2 л.

Нагрейте масло в большой кастрюле, слегка обжарьте чеснок, затем добавьте пастернак, капусту и фасоль и обжаривайте в течение нескольких минут.

Влить бульон и довести до кипения.

Добавить в суп половину мяса.

Приправить суп солью и перцем.

Добавьте кервель и петрушку и тушите 2 минуты.

Кушать подано!