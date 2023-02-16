Рецепт куриного супа с капустой и корнеплодами

Ингредиенты
белая фасоль – 200 гр.
масло подсолнечное / оливковое – 3 ст.л.
чеснок – 3 крупные дольки
пастернак – 300 гр.
капуста /м.б. савойская – 300 гр.
соль
перец
петрушка – 6 ст.л.
кервиль (антрискус церефолиум) – 6 ст.л.
для бульона:
курица – 1 шт.
лавровый лист – 3 шт.
палочки сельдерея - 2 шт.
морковь – 1 шт.
лук, неочищенный - 1 шт.
зеленый перец чили, нарезанный - 1 шт.
зубчики чеснока 4
свежий имбирь — 10 гр.
морская соль 20 гр.
черный перец горошком 1 ст.л.
Рецепт приготовления
За день до приготовления супа замочите сушеную фасоль в холодной воде на ночь.
На следующий день слить воду и варить фасоль в кипящей воде 40 минут до готовности.
Затем слить и отложить в сторону.
Пока фасоль варится, поместите курицу, 3 литра воды и оставшиеся бульонные ингредиенты в высокую кастрюлю.
Доведите все до кипения, затем варите без крышки на медленном огне 1 час.
Достаньте курицу из бульона и процедите бульон.
Перелейте бульон обратно в кастрюлю и варите без крышки, пока его объем не уменьшится до 2 л.
Нагрейте масло в большой кастрюле, слегка обжарьте чеснок, затем добавьте пастернак, капусту и фасоль и обжаривайте в течение нескольких минут.
Влить бульон и довести до кипения.
Добавить в суп половину мяса.
Приправить суп солью и перцем.
Добавьте кервель и петрушку и тушите 2 минуты.
Кушать подано!
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