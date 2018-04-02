Четыре вкуса

307 495 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    это очень вкусноКурица в соусе те...
  • Светлана Снегина
    тетка моя так делалаГотовим заварные ...
  • Владимир
    Если квасить капусту с яблоками, то капусту, квашеные (моченые) яблоки, красный лук, клюква (брусника) + немножко сах...Витаминный салат ...

Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом

Отличный рецепт запеченного блюда из охлажденных колбасок, брюссельской капусты, картофеля, лука и шпината.

Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом

Ингредиенты
  • 2 шт. колбаски (охлажденные свиные или куриные)
  • 3 шт. картофель
  • 6 кочанчиков капуста (брюссельская)
  • 1/2 шт. репчатый лук (красный)
  • 2 горсти шпинат
  • 1 чашка вино (белое)
  • 4 ст.л. растительное масло
  • 1/2 ч.л. соль
Инструкции
  1. Шпинат промываем, картофель и лук очищаем.
    Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом
  2. С небольших кочанчиков брюссельской капусты удаляем поврежденные листья, промываем и разрезаем пополам или на 4 части.
    Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом
  3. Подготовленный лук нарезаем кольцами, картофель — кружочками.
    Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом
  4. В небольшую форму наливаем масло (3 ст.л.), колбаски натираем остатками масла, протыкаем зубочисткой в нескольких местах и выкладываем посередине.
    Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом
  5. Картофель с брюссельской капустой посыпаем солью, раскладываем вокруг колбасок и сверху добавляем кольца лука. Вливаем вино, накрываем куском фольги и отправляем колбаски с овощами в разогретую духовку при 180 градусах на 20 минут.
    Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом
  6. Фольгу с формы снимаем и запекаем ароматные колбаски ещё 10 минут. Подаем колбаски горячими с запеченными овощами и любимым салатиком. Приятного аппетита!!!
    Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом
Ссылка на первоисточник
Горячие закускиМясные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх