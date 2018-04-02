Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом

Картофель с брюссельской капустой посыпаем солью, раскладываем вокруг колбасок и сверху добавляем кольца лука. Вливаем вино, накрываем куском фольги и отправляем колбаски с овощами в разогретую духовку при 180 градусах на 20 минут.