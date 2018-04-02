Колбаски, запеченные с овощами и шпинатом

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Отличный рецепт запеченного блюда из охлажденных колбасок, брюссельской капусты, картофеля, лука и шпината.
Ингредиенты
- 2 шт. колбаски (охлажденные свиные или куриные)
- 3 шт. картофель
- 6 кочанчиков капуста (брюссельская)
- 1/2 шт. репчатый лук (красный)
- 2 горсти шпинат
- 1 чашка вино (белое)
- 4 ст.л. растительное масло
- 1/2 ч.л. соль
Инструкции
- Шпинат промываем, картофель и лук очищаем.
- С небольших кочанчиков брюссельской капусты удаляем поврежденные листья, промываем и разрезаем пополам или на 4 части.
- Подготовленный лук нарезаем кольцами, картофель — кружочками.
- В небольшую форму наливаем масло (3 ст.л.), колбаски натираем остатками масла, протыкаем зубочисткой в нескольких местах и выкладываем посередине.
- Картофель с брюссельской капустой посыпаем солью, раскладываем вокруг колбасок и сверху добавляем кольца лука. Вливаем вино, накрываем куском фольги и отправляем колбаски с овощами в разогретую духовку при 180 градусах на 20 минут.
- Фольгу с формы снимаем и запекаем ароматные колбаски ещё 10 минут. Подаем колбаски горячими с запеченными овощами и любимым салатиком. Приятного аппетита!!!
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