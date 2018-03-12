Четыре вкуса

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Мандариновый ликёр

Мандариновый ликёр

Пока еще есть время на его «созревание», предлагаю всем любителям мандариново-горячительных напитков заготовить на праздники этот замечательный, ароматнейший мандариновый ликер!..Я его сделала неделю назад и, хочу отметить, что он УЖЕ хорош! Аромат специй и мандарин при открывании банки разносится по всему дому, а руки так и тянутся попробовать еще.

Ингредиенты:

  • 200 мл водки
  • 5 мандаринок
  • 6 шт. гвоздики
  • палочка корицы
  • 3 шт. бадьяна(или еще его называют «звездчатый анис», но имеется ввиду-эта вот звездочка;-)
  • 1/2 ст. сахара
  • 1/2 ст. меда

Как готовить:

1. Мандарины вымить, нарезать вместе с шкуркой кружочками и сложить в банку. Добавить гвоздику, корицу, бадьян.

2. Мед подогреть в микроволновке вместе с сахаром), размешать до полного растворения сахара и залить водкой.

3. Полученной горячительной смесью залить мандарины со специями, плотно закрыть крышкой и оставить настаиваться в течение месяца(в идеале, но можно употреблять уже и через неделю-проверяла;-).

4. Перед «употреблением» процедить, разлить в бутылки, закрыть пробкой.

Я сделала такую же баночку и на основе апельсинов, но, после дегустации обеих должна заметить, что на основе мандарин, все-же, ликер-более ароматный, вкусный и цвет у него тоже лучший).

.Пойду-ка я сделаю еще пару баночек, а Вы угощайтесь!)

Приятного аппетита!

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