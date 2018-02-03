Четыре вкуса

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Вешенки жаренные со сладким перцем

Грибы вешенка круглый год доступна в магазине. С вешенками можно приготовить любое грибное блюдо. За нежный оригинальный вкус вешенки называют устричными грибами.

Вешенки жаренные со сладким перцем

Ингредиенты

  • 500 г грибов вешенка
  • 2 сладких перца
  • 1 луковица
  • соль и перец
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления

  1. Нарезать лук кубиками или тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности около 5 минут.
  2. Нарезать перец и грибы вешенку тонкими полосками. Добавить грибы с перцем к луку, жарить помешивая около 10 минут все вместе.
  3. По вкусу добавить соль и перец, можно посыпать свежей зеленью.
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