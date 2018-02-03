Вешенки жаренные со сладким перцем

Грибы вешенка круглый год доступна в магазине. С вешенками можно приготовить любое грибное блюдо. За нежный оригинальный вкус вешенки называют устричными грибами.

Нарезать лук кубиками или тонкими полукольцами. Обжарить на растительном масле до прозрачности около 5 минут.

Нарезать перец и грибы вешенку тонкими полосками. Добавить грибы с перцем к луку, жарить помешивая около 10 минут все вместе.