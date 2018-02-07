ИНГРЕДИЕНТЫ
- Молоко - 130 мл.
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 1 ч. л.
- Соль - 1/2 ч. л.
- Мука - 300 гр.
- Масло сливочное -50 гр.
- Масло для смазки - 60 гр.
- Начинка:
- Картофель 1 кг
- Лук - 1 шт.
- Молоко - 200 мл
- Масло слив. - 50 гр.
- Соль - по вкусу
КАК ПРИГОТОВИТЬ
1. Этап
Замесите тесто. Смешайте молоко, яйцо, соль и сахар.
2. Этап
Растопите масло и влейте в молочно-яичную смесь.
3. Этап
Всыпьте просеянную муку, перемешайте и вымесите тесто. Дайте тесту отдохнуть.
4. Этап
Приготовьте начинку. Отварите картофель. Помните с молоком и маслом. Обжарьте репчатый лук и добавьте в пюре. Закройте крышкой, чтобы не остыло.
5. Этап
Через 30 минут тесто разделите на равные кусочки (10-11 шт). Раскатайте каждую часть в лепешку. На половинку лепешки выложите начинку и накройте второй половинкой. Наколите вилкой.
6. Этап
Обжаривайте лепешки на разогретой сухой сковороде с толстым дном. Снимая лепешку, сразу смазывайте растопленным маслом и накрывайте полотенцем.
Свежие комментарии