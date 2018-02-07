Четыре вкуса

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Кыстыбый

Кыстыбый | Мастер Рецептов

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Молоко - 130 мл.
  • Яйца - 1 шт.
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Мука - 300 гр.
  • Масло сливочное -50 гр.
  • Масло для смазки - 60 гр.
  • Начинка:
  • Картофель 1 кг
  • Лук - 1 шт.
  • Молоко - 200 мл
  • Масло слив. - 50 гр.
  • Соль - по вкусу

КАК ПРИГОТОВИТЬ

1. Этап
Замесите тесто. Смешайте молоко, яйцо, соль и сахар.

2. Этап
Растопите масло и влейте в молочно-яичную смесь.

3. Этап
Всыпьте просеянную муку, перемешайте и вымесите тесто. Дайте тесту отдохнуть.

4. Этап
Приготовьте начинку. Отварите картофель. Помните с молоком и маслом. Обжарьте репчатый лук и добавьте в пюре. Закройте крышкой, чтобы не остыло.

5. Этап
Через 30 минут тесто разделите на равные кусочки (10-11 шт). Раскатайте каждую часть в лепешку. На половинку лепешки выложите начинку и накройте второй половинкой. Наколите вилкой.

6. Этап
Обжаривайте лепешки на разогретой сухой сковороде с толстым дном. Снимая лепешку, сразу смазывайте растопленным маслом и накрывайте полотенцем.

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Выпечка и десертыМясные блюда
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