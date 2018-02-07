1. Этап

Замесите тесто. Смешайте молоко, яйцо, соль и сахар.

2. Этап

Растопите масло и влейте в молочно-яичную смесь.

3. Этап

Всыпьте просеянную муку, перемешайте и вымесите тесто. Дайте тесту отдохнуть.

4. Этап

Приготовьте начинку. Отварите картофель. Помните с молоком и маслом. Обжарьте репчатый лук и добавьте в пюре. Закройте крышкой, чтобы не остыло.

5. Этап

Через 30 минут тесто разделите на равные кусочки (10-11 шт). Раскатайте каждую часть в лепешку. На половинку лепешки выложите начинку и накройте второй половинкой. Наколите вилкой.

6. Этап

Обжаривайте лепешки на разогретой сухой сковороде с толстым дном. Снимая лепешку, сразу смазывайте растопленным маслом и накрывайте полотенцем.