Четыре вкуса

308 544 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Салат с яблоками, орехами и сыром

салат с яблоком

Оригинальный и легкий салат с яблоками, орехами, творогом и сыром – прекрасное решение для романтического ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2 яблока
  • 150 г творога
  • 100 г твердого сыра
  • 60 г грецких орехов
  • листья салата
  • мед по вкусу
  • 2 ч. л. лимонного сока

Для приготовления такого салата лучше всего подойдут яблоки сладких или кисло-сладких сортов. Твердый сыр ты можешь выбирать любой, а количество орехов и меда корректируй по своему вкусу.

Как приготовить салат

  1. Твердый сыр нарежь небольшими тонкими кусочками или соломкой. Яблоки нарежь тонкими ломтиками, удалив сердцевину, и сразу сбрызни лимонным соком.
  2. Выложи на блюдо для подачи листья салата, сверху выложи яблоки, сыр и поломанный кусочками творог. Дополни салат грецкими орехами и медом по вкусу.
Ссылка на первоисточник
Холодные закускиХудеемГарниры и соусыЗдоровое питание
Обсудить

Картина дня

наверх