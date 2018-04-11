Салат с яблоками, орехами и сыром

Оригинальный и легкий салат с яблоками, орехами, творогом и сыром – прекрасное решение для романтического ужина.

Для приготовления такого салата лучше всего подойдут яблоки сладких или кисло-сладких сортов. Твердый сыр ты можешь выбирать любой, а количество орехов и меда корректируй по своему вкусу.

Как приготовить салат