Салат с яблоками, орехами и сыром

Оригинальный и легкий салат с яблоками, орехами, творогом и сыром – прекрасное решение для романтического ужина.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 яблока
- 150 г творога
- 100 г твердого сыра
- 60 г грецких орехов
- листья салата
- мед по вкусу
- 2 ч. л. лимонного сока
Для приготовления такого салата лучше всего подойдут яблоки сладких или кисло-сладких сортов. Твердый сыр ты можешь выбирать любой, а количество орехов и меда корректируй по своему вкусу.
Как приготовить салат
- Твердый сыр нарежь небольшими тонкими кусочками или соломкой. Яблоки нарежь тонкими ломтиками, удалив сердцевину, и сразу сбрызни лимонным соком.
- Выложи на блюдо для подачи листья салата, сверху выложи яблоки, сыр и поломанный кусочками творог. Дополни салат грецкими орехами и медом по вкусу.
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