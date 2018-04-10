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Картофель фри в духовке с овощами

Картофель фри в духовке с овощами

Чипсы из моркови, петрушки, батата, сельдерея и картофеля. Овощи нарезанные на столбики, как картофель-фри и запеченные в духовке со специями и небольшим количеством масла — это вкусная и здоровая закуска. Вы можете есть их на перекусе или подать к обеду, например, с курицей или рыбой.

Ингредиенты:

  • 1 морковь;
  • 1 петрушка;
  • 1 батат;
  • корень сельдерея;
  • 2 картофеля;
  • соль, травы прованса;
  • 1 чайная ложка порошка кориандра;
  • 2 столовые ложки рапсового масла.

Способ приготовления:

  1. Овощи вымыть, обсушить и очистить от кожуры. Нарезать на полоски, размером с картошку.
  2. Переложите в миску. Тщательно перемешайте с маслом и специями. Выложите на противень выстеленный бумагой для выпечки так, чтобы кусочки овощей не касались друг на друга.
  3. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 40 минут при температуре 200°C (обогреватель вверх — вниз) до тех пор, пока овощи не станут мягкими (проверьте вилкой) и слегка подрумянятся.
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