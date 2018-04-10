Картофель фри в духовке с овощами

Чипсы из моркови, петрушки, батата, сельдерея и картофеля. Овощи нарезанные на столбики, как картофель-фри и запеченные в духовке со специями и небольшим количеством масла — это вкусная и здоровая закуска. Вы можете есть их на перекусе или подать к обеду, например, с курицей или рыбой.
Ингредиенты:
- 1 морковь;
- 1 петрушка;
- 1 батат;
- корень сельдерея;
- 2 картофеля;
- соль, травы прованса;
- 1 чайная ложка порошка кориандра;
- 2 столовые ложки рапсового масла.
Способ приготовления:
- Овощи вымыть, обсушить и очистить от кожуры. Нарезать на полоски, размером с картошку.
- Переложите в миску. Тщательно перемешайте с маслом и специями. Выложите на противень выстеленный бумагой для выпечки так, чтобы кусочки овощей не касались друг на друга.
- Выпекайте в предварительно разогретой духовке 40 минут при температуре 200°C (обогреватель вверх — вниз) до тех пор, пока овощи не станут мягкими (проверьте вилкой) и слегка подрумянятся.
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