Картофель фри в духовке с овощами

Чипсы из моркови, петрушки, батата, сельдерея и картофеля. Овощи нарезанные на столбики, как картофель-фри и запеченные в духовке со специями и небольшим количеством масла — это вкусная и здоровая закуска. Вы можете есть их на перекусе или подать к обеду, например, с курицей или рыбой.

Ингредиенты:

1 морковь;

1 петрушка;

1 батат;

корень сельдерея;

2 картофеля;

соль, травы прованса;

1 чайная ложка порошка кориандра;

2 столовые ложки рапсового масла.

Способ приготовления:

