Турты с овощной смесью и мясом

Турта — закрытый пирог с мясом и овощами, классическое блюдо приазовских греков. Это сытное лакомство чаще всего готовят зимой, на Новый год или Рождество. Его можно стряпать и на каждый день, к горячим напиткам или вместо хлеба. Тесто получается немного суховатым, слоеным и хрустящим, но сочная начинка сглаживает сухость.
Редакция «Со Вкусом» не смогла упустить рецепт этого замечательного блюда. Чтобы не возиться с базой, для приготовления турты лучше всего взять готовое слоеное тесто. В качестве овощной начинки подойдет замороженная итальянская смесь или аналогичная.
Ингредиенты
- Слоеное тесто 500 г
- Говядина 500 г
- Овощная смесь 400 г
- Мясной бульон 100 мл
- Яичный желток 1 шт.
- Петрушка 0,5 пуч.
- Подсолнечное масло 50 мл
- Соль по вкусу
- Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Мелко нарежьте мясо (для этого блюда также подойдет свинина). Обжарьте на разогретой сковороде в течение 8–10 минут.
- Добавьте в мясо овощи, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Протушите около 10 минут.
- Переложите смесь в отдельную емкость, добавьте порубленную петрушку, затем влейте крепкий мясной бульон и перемешайте.
- Раскатайте пласт теста, после чего разделите его на 8 частей. В 4 их них посередине проделайте небольшие круглые отверстия — они позволят пирогам «дышать», и лишняя жидкость испарится.
- Формируем пироги. Подготовьте 4 порционные формы диаметром 12–15 см. Каждую выстелите целым пластом. Сделайте бортики.
- Выложите в форму мясо с овощами, накройте тестом с отверстием и плотно защипните края.
- В каждое отверстие вставьте свернутый трубочкой кусочек пергамента.
- Смажьте заготовки ячным желтком.
- Выпекайте 25–30 минут при температуре 180 градусов. Когда выпечка будет готова, бумажные трубочки можно будет убрать.
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