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Четыре вкуса

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Турты с овощной смесью и мясом

Турты с овощной смесью и мясом

Турта — закрытый пирог с мясом и овощами, классическое блюдо приазовских греков. Это сытное лакомство чаще всего готовят зимой, на Новый год или Рождество. Его можно стряпать и на каждый день, к горячим напиткам или вместо хлеба. Тесто получается немного суховатым, слоеным и хрустящим, но сочная начинка сглаживает сухость.

Редакция «Со Вкусом» не смогла упустить рецепт этого замечательного блюда. Чтобы не возиться с базой, для приготовления турты лучше всего взять готовое слоеное тесто. В качестве овощной начинки подойдет замороженная итальянская смесь или аналогичная.

Ингредиенты

    Слоеное тесто 500 г
    Говядина 500 г
    Овощная смесь 400 г
    Мясной бульон 100 мл
    Яичный желток 1 шт.
    Петрушка 0,5 пуч.
    Подсолнечное масло 50 мл
    Соль по вкусу
    Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

  1. Мелко нарежьте мясо (для этого блюда также подойдет свинина). Обжарьте на разогретой сковороде в течение 8–10 минут.
  2. Добавьте в мясо овощи, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Протушите около 10 минут.
  3. Переложите смесь в отдельную емкость, добавьте порубленную петрушку, затем влейте крепкий мясной бульон и перемешайте.
  4. Раскатайте пласт теста, после чего разделите его на 8 частей. В 4 их них посередине проделайте небольшие круглые отверстия — они позволят пирогам «дышать», и лишняя жидкость испарится.
  5. Формируем пироги. Подготовьте 4 порционные формы диаметром 12–15 см. Каждую выстелите целым пластом. Сделайте бортики.
  6. Выложите в форму мясо с овощами, накройте тестом с отверстием и плотно защипните края.
  7. В каждое отверстие вставьте свернутый трубочкой кусочек пергамента.
  8. Смажьте заготовки ячным желтком.
  9. Выпекайте 25–30 минут при температуре 180 градусов. Когда выпечка будет готова, бумажные трубочки можно будет убрать.Турты с овощной смесью и мясом
Посмотрите, до чего же сочными получились наши пироги! Ваши гости будут в восторге от такой красоты, и абсолютно справедливо: это блюдо достойно самых высоких похвал. Приятного аппетита!
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