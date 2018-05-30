Турты с овощной смесью и мясом

Турта — закрытый пирог с мясом и овощами, классическое блюдо приазовских греков. Это сытное лакомство чаще всего готовят зимой, на Новый год или Рождество. Его можно стряпать и на каждый день, к горячим напиткам или вместо хлеба. Тесто получается немного суховатым, слоеным и хрустящим, но сочная начинка сглаживает сухость.

Редакция «Со Вкусом» не смогла упустить рецепт этого замечательного блюда. Чтобы не возиться с базой, для приготовления турты лучше всего взять готовое слоеное тесто. В качестве овощной начинки подойдет замороженная итальянская смесь или аналогичная.

Ингредиенты Слоеное тесто 500 г Говядина 500 г Овощная смесь 400 г Мясной бульон 100 мл Яичный желток 1 шт. Петрушка 0,5 пуч. Подсолнечное масло 50 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление Мелко нарежьте мясо (для этого блюда также подойдет свинина). Обжарьте на разогретой сковороде в течение 8–10 минут. Добавьте в мясо овощи, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Протушите около 10 минут. Переложите смесь в отдельную емкость, добавьте порубленную петрушку, затем влейте крепкий мясной бульон и перемешайте. Раскатайте пласт теста, после чего разделите его на 8 частей. В 4 их них посередине проделайте небольшие круглые отверстия — они позволят пирогам «дышать», и лишняя жидкость испарится. Формируем пироги. Подготовьте 4 порционные формы диаметром 12–15 см. Каждую выстелите целым пластом. Сделайте бортики. Выложите в форму мясо с овощами, накройте тестом с отверстием и плотно защипните края. В каждое отверстие вставьте свернутый трубочкой кусочек пергамента. Смажьте заготовки ячным желтком. Выпекайте 25–30 минут при температуре 180 градусов. Когда выпечка будет готова, бумажные трубочки можно будет убрать.

Посмотрите, до чего же сочными получились наши пироги! Ваши гости будут в восторге от такой красоты, и абсолютно справедливо: это блюдо достойно самых высоких похвал. Приятного аппетита!