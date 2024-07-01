Готовим окрошку с креветками и копченой семгой

3-4 картофелины

5-6 редисок

2 небольших свежих огурца

4 яйца

200 г копченой семги или другой красной рыбы

200 г креветок

1-2 зубка чеснока

2-3 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. растительного масла для маринада креветок

укроп

петрушка

зеленый лук

соль

перец

растительное масло для картошки

окрошечный квас

сметана

столовый хрен

горчица

Все продукты для окрошки можно и даже нужно подготовить заранее.

Картошку почистить, порезать на небольшие кубики, сбрызнуть растительным маслом, слегка посолить, поперчить и запечь до румяности. Если не хочется возиться с духовкой, то можно поджарить или сварить, но с запеченным картофелем вкус интереснее.

Очищенные креветки замариновать в смеси соевого соуса, растительного масла и чеснока (примерно минут 20-30), а затем поджарить до готовности.

Если креветки крупные, то их порезать, оставив несколько штук для подачи.

Копченый лосось мелко нарезать.

Огурец и редиску нарезать тонкой соломкой, я использую для этого терку для корейской моркови.

Яйца и зелень мелко порубить.

Все измельченные продукты сложить в подходящую посуду и перемешать.

Я подаю окрошку, как правило, в салатнике или супнице сам салат, а квас, сметану и приправы отдельно, тогда каждый может регулировать густоту, вкус и остроту по своему усмотрению. И можете мне поверить, такой окрошки никогда много не бывает.

Кушать подано!