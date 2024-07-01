Готовим окрошку с креветками и копченой семгой

Ингредиенты
3-4 картофелины
5-6 редисок
2 небольших свежих огурца
4 яйца
200 г копченой семги или другой красной рыбы
200 г креветок
1-2 зубка чеснока
2-3 ст.л. соевого соуса
1 ст.л. растительного масла для маринада креветок
укроп
петрушка
зеленый лук
соль
перец
растительное масло для картошки
окрошечный квас
сметана
столовый хрен
горчица
Рецепт приготовления
Все продукты для окрошки можно и даже нужно подготовить заранее.
Картошку почистить, порезать на небольшие кубики, сбрызнуть растительным маслом, слегка посолить, поперчить и запечь до румяности. Если не хочется возиться с духовкой, то можно поджарить или сварить, но с запеченным картофелем вкус интереснее.
Очищенные креветки замариновать в смеси соевого соуса, растительного масла и чеснока (примерно минут 20-30), а затем поджарить до готовности.
Если креветки крупные, то их порезать, оставив несколько штук для подачи.
Копченый лосось мелко нарезать.
Огурец и редиску нарезать тонкой соломкой, я использую для этого терку для корейской моркови.
Яйца и зелень мелко порубить.
Все измельченные продукты сложить в подходящую посуду и перемешать.
Я подаю окрошку, как правило, в салатнике или супнице сам салат, а квас, сметану и приправы отдельно, тогда каждый может регулировать густоту, вкус и остроту по своему усмотрению. И можете мне поверить, такой окрошки никогда много не бывает.
Кушать подано!
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