Просто вкуснейшее лобио

Лобио — вкусное и очень аппетитное блюдо. Оно отлично подойдет к обеду или ужину. Готовится оно просто и из самых доступных продуктов. Такое блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром, но и в самостоятельно виде получается таким же сытным и вкусным.

Необходимые продукты

500 грамм фасоли

300 грамм свинины

3 зубчика чеснока

соль, перец по вкусу

2 луковицы

пол чайной ложки паприки

пол чайной ложки базилика

500 миллилитров воды

3 столовые ложки аджики

зелень

Начинаем приготовление

Со промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Потом нарезаем кусочками и кладем на сухую сковороду. Обжариваем до золотистого цвета. Лук чистим и нарезаем тонкими четвертинками. Лук кладем на сковороду и обжариваем на растительном масле до золотистости, потом солим и перемешиваем. К луку добавляем паприку, базилик и черный перец. Все перемешиваем. Чеснок очищаем, пропускаем через пресс к луку. Все перемешиваем, обжариваем 30 секунд и снимаем с огня. В таком виде лук оставляем на 5-7 минут. Фасоль заранее кладем в миску и заливаем водой. Оставляем на всю ночь. Лук добавляем к фасоли и перемешиваем. Перекладываем в глубокий сотейник. В кипяток добавляем соль, она должна быть слегка солоноватая. Потом добавляем аджику и перемешиваем. Получившейся смесью заливаем фасоль, добавляем мясо и распределяем его сверху. Закрываем сотейник крышкой и отправляем в духовку, разогретую до 230 градусов. Запекаем 1 часа. Через отведенное время добавляем измельченную зелень, перемешиваем и подаем к столу.

Приятного аппетита!