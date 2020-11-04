Четыре вкуса

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Просто вкуснейшее лобио

Лобио — вкусное и очень аппетитное блюдо. Оно отлично подойдет к обеду или ужину. Готовится оно просто и из самых доступных продуктов. Такое блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром, но и в самостоятельно виде получается таким же сытным и вкусным.

Необходимые продукты

  • 500 грамм фасоли
  • 300 грамм свинины
  • 3 зубчика чеснока
  • соль, перец по вкусу
  • 2 луковицы
  • пол чайной ложки паприки
  • пол чайной ложки базилика
  • 500 миллилитров воды
  • 3 столовые ложки аджики
  • зелень

Начинаем приготовление

    1. Со промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Потом нарезаем кусочками и кладем на сухую сковороду. Обжариваем до золотистого цвета.
    2. Лук чистим и нарезаем тонкими четвертинками.
    3. Лук кладем на сковороду и обжариваем на растительном масле до золотистости, потом солим и перемешиваем.
    4. К луку добавляем паприку, базилик и черный перец. Все перемешиваем.
    5. Чеснок очищаем, пропускаем через пресс к луку. Все перемешиваем, обжариваем 30 секунд и снимаем с огня. В таком виде лук оставляем на 5-7 минут.
    6. Фасоль заранее кладем в миску и заливаем водой. Оставляем на всю ночь.
    7. Лук добавляем к фасоли и перемешиваем. Перекладываем в глубокий сотейник.
    8. В кипяток добавляем соль, она должна быть слегка солоноватая.
      Потом добавляем аджику и перемешиваем. Получившейся смесью заливаем фасоль, добавляем мясо и распределяем его сверху. Закрываем сотейник крышкой и отправляем в духовку, разогретую до 230 градусов. Запекаем 1 часа.
    9. Через отведенное время добавляем измельченную зелень, перемешиваем и подаем к столу.

Просто вкуснейшее лобио

Приятного аппетита!

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