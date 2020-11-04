Просто вкуснейшее лобио

Лобио — вкусное и очень аппетитное блюдо. Оно отлично подойдет к обеду или ужину. Готовится оно просто и из самых доступных продуктов. Такое блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром, но и в самостоятельно виде получается таким же сытным и вкусным.
Необходимые продукты
- 500 грамм фасоли
- 300 грамм свинины
- 3 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
- 2 луковицы
- пол чайной ложки паприки
- пол чайной ложки базилика
- 500 миллилитров воды
- 3 столовые ложки аджики
- зелень
Начинаем приготовление
- Со промываем и обсушиваем бумажным полотенцем. Потом нарезаем кусочками и кладем на сухую сковороду. Обжариваем до золотистого цвета.
- Лук чистим и нарезаем тонкими четвертинками.
- Лук кладем на сковороду и обжариваем на растительном масле до золотистости, потом солим и перемешиваем.
- К луку добавляем паприку, базилик и черный перец. Все перемешиваем.
- Чеснок очищаем, пропускаем через пресс к луку. Все перемешиваем, обжариваем 30 секунд и снимаем с огня. В таком виде лук оставляем на 5-7 минут.
- Фасоль заранее кладем в миску и заливаем водой. Оставляем на всю ночь.
- Лук добавляем к фасоли и перемешиваем. Перекладываем в глубокий сотейник.
- В кипяток добавляем соль, она должна быть слегка солоноватая. Потом добавляем аджику и перемешиваем. Получившейся смесью заливаем фасоль, добавляем мясо и распределяем его сверху. Закрываем сотейник крышкой и отправляем в духовку, разогретую до 230 градусов. Запекаем 1 часа.
- Через отведенное время добавляем измельченную зелень, перемешиваем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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