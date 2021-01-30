Четыре вкуса

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Готовим мясное мороженое всего из трех ингредиентов

Фото к рецепту: Готовим мясное мороженое всего из трех ингредиентов

Ингредиенты

  • свиная вырезка - 1 шт.
  • фарш - 200 гр.
  • соль
  • перец, специи
  • чернослив - 7 шт.

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовить все ингредиенты.

Свиную вырезку раскрыть "книжечкой".

Замариновать в соле, перце и в любимых специях.

Фарш заправить солью и перцем.

Сформировать в форме люля и выложить на свинину посередине.

Сделать выемку и выложить в фарш чернослив.

Предварительно чернослив запарьте в горячей воде.

Завернуть в рулет в пергамент и запечь в духовке.

Засунуть палочки от суши (или другие) в запеченное мясо и нарезать на порции.

Обжарить несколько минут на сковороде или гриле (мангале).

Подавать к столу.

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