Готовим мясное мороженое всего из трех ингредиентов

Подготовить все ингредиенты.

Свиную вырезку раскрыть "книжечкой".

Замариновать в соле, перце и в любимых специях.

Фарш заправить солью и перцем.

Сформировать в форме люля и выложить на свинину посередине.

Сделать выемку и выложить в фарш чернослив.

Предварительно чернослив запарьте в горячей воде.

Завернуть в рулет в пергамент и запечь в духовке.

Засунуть палочки от суши (или другие) в запеченное мясо и нарезать на порции.

Обжарить несколько минут на сковороде или гриле (мангале).

Подавать к столу.

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