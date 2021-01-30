Готовим мясное мороженое всего из трех ингредиентов

Ингредиенты
- свиная вырезка - 1 шт.
- фарш - 200 гр.
- соль
- перец, специи
- чернослив - 7 шт.
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовить все ингредиенты.
Свиную вырезку раскрыть "книжечкой".
Замариновать в соле, перце и в любимых специях.
Фарш заправить солью и перцем.
Сформировать в форме люля и выложить на свинину посередине.
Сделать выемку и выложить в фарш чернослив.
Предварительно чернослив запарьте в горячей воде.
Завернуть в рулет в пергамент и запечь в духовке.
Засунуть палочки от суши (или другие) в запеченное мясо и нарезать на порции.
Обжарить несколько минут на сковороде или гриле (мангале).
Подавать к столу.
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