Такой пудинг — быстрый и легкий в приготовлении десерт к вечернему или утреннему чаю. Это лучший способ переработки зачерствевшего кулича или сладких булочек. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Не знаю как у вас, а у меня после праздника Пасхи всегда остаются кусочки куличей. Самый лучший и вкусный способ использовать эти кусочки — это приготовить пудинг по старым английским рецептам. Пудинг можно приготовить с вареньем и без него, с ягодами, с мармеладом, решать только вам :) Рецепт приготовления очень простой и довольно быстрый. Готовим!



Ингредиенты: Сладкий кулич — 4-6 Ломтиков (или булочки)

Яйца — 2 Штуки

Молоко — 200-220 Миллилитров

Сахар — 1-1,5 Ст. ложки

Ванильный сахар — 0,5 Чайных ложки

Соль — 1 Щепотка

Густое варенье — 2 Чайных ложки (или джем)

Как приготовить "Пудинг из кулича"