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Пудинг из кулича

Пудинг из кулича

Такой пудинг — быстрый и легкий в приготовлении десерт к вечернему или утреннему чаю. Это лучший способ переработки зачерствевшего кулича или сладких булочек. Попробуйте, вам обязательно понравится!

Не знаю как у вас, а у меня после праздника Пасхи всегда остаются кусочки куличей. Самый лучший и вкусный способ использовать эти кусочки — это приготовить пудинг по старым английским рецептам. Пудинг можно приготовить с вареньем и без него, с ягодами, с мармеладом, решать только вам :) Рецепт приготовления очень простой и довольно быстрый. Готовим!

Ингредиенты:

  • Сладкий кулич — 4-6 Ломтиков (или булочки)
  • Яйца — 2 Штуки
  • Молоко — 200-220 Миллилитров
  • Сахар — 1-1,5 Ст. ложки
  • Ванильный сахар — 0,5 Чайных ложки
  • Соль — 1 Щепотка
  • Густое варенье — 2 Чайных ложки (или джем)

Как приготовить "Пудинг из кулича"

Пудинг из кулича - фото шаг 1
1. Нарезаем кулич или сладкую булку ломтиками (толщиной около 1 см).
Пудинг из кулича - фото шаг 2
2. Выкладываем дно и стенки будущего десерта.
Пудинг из кулича - фото шаг 3
3. Тщательно размешиваем-взбиваем молоко с 1 яйцом, сахаром обычным и ванильным и щепоткой соли. Ложкой набираем получившуюся смесь и поливаем кусочки кулича, пусть промокнут. На это уйдет примерно половина молочно-яичной смеси.
Пудинг из кулича - фото шаг 4
4. В центр выкладываем густое варенье или джем.
Пудинг из кулича - фото шаг 5
5. В оставшуюся яично-молочную смесь добавим второе яйцо, взбиваем и аккуратно выливаем в обе формы.
Пудинг из кулича - фото шаг 6
6. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке до загустения жидкости.
Пудинг из кулича - фото шаг 7
7. Приятного аппетита! Очень вкусно с молоком :)
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