Такой пудинг — быстрый и легкий в приготовлении десерт к вечернему или утреннему чаю. Это лучший способ переработки зачерствевшего кулича или сладких булочек. Попробуйте, вам обязательно понравится!
Не знаю как у вас, а у меня после праздника Пасхи всегда остаются кусочки куличей. Самый лучший и вкусный способ использовать эти кусочки — это приготовить пудинг по старым английским рецептам. Пудинг можно приготовить с вареньем и без него, с ягодами, с мармеладом, решать только вам :) Рецепт приготовления очень простой и довольно быстрый. Готовим!
Ингредиенты:
- Сладкий кулич — 4-6 Ломтиков (или булочки)
- Яйца — 2 Штуки
- Молоко — 200-220 Миллилитров
- Сахар — 1-1,5 Ст. ложки
- Ванильный сахар — 0,5 Чайных ложки
- Соль — 1 Щепотка
- Густое варенье — 2 Чайных ложки (или джем)
Как приготовить "Пудинг из кулича"
1. Нарезаем кулич или сладкую булку ломтиками (толщиной около 1 см).
2. Выкладываем дно и стенки будущего десерта.
3. Тщательно размешиваем-взбиваем молоко с 1 яйцом, сахаром обычным и ванильным и щепоткой соли. Ложкой набираем получившуюся смесь и поливаем кусочки кулича, пусть промокнут. На это уйдет примерно половина молочно-яичной смеси.
4. В центр выкладываем густое варенье или джем.
5. В оставшуюся яично-молочную смесь добавим второе яйцо, взбиваем и аккуратно выливаем в обе формы.
6. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке до загустения жидкости.
7. Приятного аппетита! Очень вкусно с молоком :)
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