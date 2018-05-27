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Четыре вкуса

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Острый салат из кукурузы

Острый салат из кукурузы

Предлагаю вам на пробу классную идею, как приготовить острый салат из кукурузы. Кроме чили, вы можете добавить также сладкий перец и зеленый лук. Яркий и аппетитный, он непременно станет изюминкой на вашем столе. В сезон вы можете использовать вместо консервированной кукурузы отварную. Заправка тоже очень простая, так что рекомендую на заметку особенно тем, кто любит рецепты на скорую руку.


Ингредиенты:

  • Майонез — 4 Ст. ложки
  • Винный уксус — 2 Ст. ложки (красный)
  • Соль, перец, молотый чеснок — По вкусу
  • Консервированная кукуруза — 1 Штука (баночка)
  • Острый перец — По вкусу
  • Помидор — 2 Штуки
  • Сладкий перец и зеленый лук — По вкусу (по желанию)

Как приготовить

Острый салат из кукурузы - фото шаг 1
1. В салатнике соедините майонез, уксус, соль и специи. Тщательно перемешайте.
Острый салат из кукурузы - фото шаг 2
2. Добавьте кукурузу, обсушив ее предварительно немного. Туда же отправьте измельченный чили и нарезанные кубиками помидоры. По желанию можно добавить сладкий перец и измельченную зелень.
Острый салат из кукурузы - фото шаг 3
3. Аккуратно перемешайте.
Острый салат из кукурузы - фото шаг 4
4. Ну вот и все, наш острый салат из кукурузы готов. Перед подачей его можно отправить в холодильник. Приятного аппетита!
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