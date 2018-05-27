Предлагаю вам на пробу классную идею, как приготовить острый салат из кукурузы. Кроме чили, вы можете добавить также сладкий перец и зеленый лук. Яркий и аппетитный, он непременно станет изюминкой на вашем столе. В сезон вы можете использовать вместо консервированной кукурузы отварную. Заправка тоже очень простая, так что рекомендую на заметку особенно тем, кто любит рецепты на скорую руку.
Ингредиенты:
- Майонез — 4 Ст. ложки
- Винный уксус — 2 Ст. ложки (красный)
- Соль, перец, молотый чеснок — По вкусу
- Консервированная кукуруза — 1 Штука (баночка)
- Острый перец — По вкусу
- Помидор — 2 Штуки
- Сладкий перец и зеленый лук — По вкусу (по желанию)
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