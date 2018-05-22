Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 505 подписчиков

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Горячий кукурузный соус

Горячий кукурузный соус

Невероятно вкусный, оригинальный соус для начос! Рекомендую заглянуть и узнать, как приготовить горячий кукурузный соус. Такая закуска придется по вкусу всей компании!

Я часто делаю сама картофельные и кукурузные чипсы. Они всегда идут в тандеме с нашими любимыми соусами и этот – один из немногих.

Когда у нас собирается большая компания, эта закуска всегда приходится кстати под бокальчик нефильтрованного. Обязательно приготовьте горячий кукурузный соус у себя дома для своих друзей.

Ингредиенты:

  • Кукуруза — 5 Штук
  • Лук — 1 Штука
  • Чеснок — 2 Зубчика
  • Болгарский перец — 2 Штуки
  • Халапеньо — 1 Штука
  • Сливочный сыр — 250 Грамм
  • Майонез — 1/2 Чашки
  • Сметана — 1/2 Чашки
  • Тертый сыр — 500 Грамм
  • Зеленый лук — 1 Пучок

Как приготовить "Горячий кукурузный соус"

Горячий кукурузный соус - фото шаг 11. Смажьте початки кукурузы растительным маслом, приправив солью, и поместите в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
Горячий кукурузный соус - фото шаг 22. Измельчите лук.
Горячий кукурузный соус - фото шаг 33. Нарежьте мелко болгарский перец и халапеньо.
Горячий кукурузный соус - фото шаг 44. В большой сковороде обжарьте лук, измельченный чеснок, перец болгарский и халапеньо.
Горячий кукурузный соус - фото шаг 55. Очистите початки от ядрышков кукурузы.
Горячий кукурузный соус - фото шаг 66. Смешайте в форме для выпекания кукурузу, сливочный сыр, овощную смесь, майонез и сметану.
Горячий кукурузный соус - фото шаг 77. Посыпьте тертым сыром.
Горячий кукурузный соус - фото шаг 88. Запекайте кукурузный соус 20 минут при температуре 180 градусов.
Ссылка на первоисточник
Гарниры и соусы

Картина дня

наверх