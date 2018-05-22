Невероятно вкусный, оригинальный соус для начос! Рекомендую заглянуть и узнать, как приготовить горячий кукурузный соус. Такая закуска придется по вкусу всей компании!
Я часто делаю сама картофельные и кукурузные чипсы. Они всегда идут в тандеме с нашими любимыми соусами и этот – один из немногих.
Ингредиенты:
- Кукуруза — 5 Штук
- Лук — 1 Штука
- Чеснок — 2 Зубчика
- Болгарский перец — 2 Штуки
- Халапеньо — 1 Штука
- Сливочный сыр — 250 Грамм
- Майонез — 1/2 Чашки
- Сметана — 1/2 Чашки
- Тертый сыр — 500 Грамм
- Зеленый лук — 1 Пучок
Как приготовить "Горячий кукурузный соус"
1. Смажьте початки кукурузы растительным маслом, приправив солью, и поместите в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.
2. Измельчите лук.
3. Нарежьте мелко болгарский перец и халапеньо.
4. В большой сковороде обжарьте лук, измельченный чеснок, перец болгарский и халапеньо.
5. Очистите початки от ядрышков кукурузы.
6. Смешайте в форме для выпекания кукурузу, сливочный сыр, овощную смесь, майонез и сметану.
7. Посыпьте тертым сыром.
8. Запекайте кукурузный соус 20 минут при температуре 180 градусов.
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