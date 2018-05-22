Невероятно вкусный, оригинальный соус для начос! Рекомендую заглянуть и узнать, как приготовить горячий кукурузный соус. Такая закуска придется по вкусу всей компании!

Я часто делаю сама картофельные и кукурузные чипсы. Они всегда идут в тандеме с нашими любимыми соусами и этот – один из немногих. Новости СМИ2



Ингредиенты: Кукуруза — 5 Штук

Лук — 1 Штука

Чеснок — 2 Зубчика

Болгарский перец — 2 Штуки

Халапеньо — 1 Штука

Сливочный сыр — 250 Грамм

Майонез — 1/2 Чашки

Сметана — 1/2 Чашки

Тертый сыр — 500 Грамм

Зеленый лук — 1 Пучок

Как приготовить "Горячий кукурузный соус"