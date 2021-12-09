Готовим холодец из говяжьей лытки с говядиной и курицей

говядина 1 кг.

курица 1 кг.

лытка говяжья 1/2 шт.

морковь 1 шт.

лук репчатый 1 шт.

вода 2,5 л.

перец черный горошком 10 шт.

чеснок 3-4 зуб.

лавровый лист 2-3 шт.

черный перец

соль

Рецепт приготовления

Хорошо промойте говяжью лытку, один килограмм мяса курицы, один килограмм мяса говядины и выкладываем в поставленную на плиту объемную кастрюлю, после чего добавляем в кастрюлю одну очищенную морковь и одну разрезанную пополам не очищенную большую головку репчатого лука.

Выливаем в общую кастрюлю необходимое количество воды, которая должна полностью закрывать мясо, после чего прикрываем кастрюлю крышкой и на большом огне плиты доводим воду до кипения. Снимаем образовавшуюся пену с закипевшего бульона, затем добавляем в кастрюлю десять горошин черного перца, два-три лавровых листа и продолжаем варить мясо четыре часа на огне плиты чуть меньше среднего.

По прошествии четырех часов высыпаем в кастрюлю по вкусу соль и перемешиваем между собой все ингредиенты, затем прикрываем кастрюлю крышкой и провариваем мясо до полной готовности на среднем огне плиты пятнадцать-двадцать минут. Выкладываем мясо с морковью и луком по прошествии времени из кастрюли на большое блюдо, после чего его разбираем и удаляем все косточки.

Отваренное мясо нарезаем небольшим произвольным кубиком и выкладываем в большую форму, затем добавляем в форму с мясом мелко нарезанные три-четыре зубчика чеснока, молотый черный перец по вкусу и хорошо перемешиваем между собой все ингредиенты. Процеживаем приготовленный бульон из кастрюли в большую миску через мелкий дуршлаг со сложенной марлей.

Раскладываем по небольшим салатницам довольно большое количество мяса и распределяем его в большой форме равномерным слоем. Разливаем приготовленный бульон по салатницам, выливаем его в большую форму, чтобы он полностью закрывал мясо и ставим салатницы с формой в прохладное место на несколько часов, чтобы холодец полностью застыл.

Приготовленный холодец с мясом говядины и курицы подаем к праздничному столу с горчицей или хреном по вкусу и желанию.

Кушать опдано!