Отличный рецепт теста для жареных пирожков

Жаренные пирожки любят в каждой семье. Приготовьте их по этому рецепту и полюбуйтесь результатом. Они очень вкусные и пышные.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для дрожжевой болтушки:

50 мл воды

1 ч ложка (5 г) сухих дрожжей

1 ч ложка сахара

Для теста:

250 мл молока/воды/кефира

2 желтка (по желанию)

2 ч ложки сахара

1\2 ч ложки соли

500 г муки

2 ст ложки растительного масла

Для мясной начинки:



300 - 500 г фарша

1 большая луковица

1 - 3 ст ложки бульона/воды (зависит от фарша)

чеснок, соль, перец - по вкусу

Приготовление

В чашку насыпать сухие дрожжи, 1 ч ложку сахара, налить 50 мл теплой воды и размешать. Поставить в теплое место для поднятия. Если дрожжи хорошие, то через 15 минут они должны ожить и подняться пенной шапочкой. Если "шапочки" не получилось, то следует поменять дрожжи! В глубокую емкость налить теплое молоко. Добавить: сахар, соль, желтки, растительное масло, влить поднявшиеся дрожжи и все хорошо перемешать. Просеять 2\3 муки от общей массы и замесить (понемногу подсыпая оставшуюся муку) очень мягкое, липкое тесто.

Не забивайте тесто мукой, пирожки получатся жесткими, резиновыми. Лучше в дальнейшем, при лепке пирожков, использовать больше муки для присыпки.Замешивайте тесто минут 10 - 15 (это время необходимо, чтобы начала работать клейковина муки), ТЩАТЕЛЬНО, пока не будет отставать от рук.

Вымешанное тесто поместить в миску, смазанную растительным маслом, затянуть верх пищевой пленкой и поставить в теплое место для подъема. Примерно через 1,5 – 2 часа сделать первую обминку, затем снова накрыть и оставить для поднятия. После чего с тестом можно работать .