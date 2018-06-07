Манник на кефире

Воздушный, ароматный и неизменно вкусный манник всегда ассоциируется с теплым и счастливым детством, когда мама или бабушка пекла к чаю это простое и вкусное лакомство. И когда мы повзрослели, появились собственные детки, уже мы балуем их любимым манником. Хорошо, что готовится он буквально за полчаса: пять минут на смешивание ингредиентов и еще двадцать пять на выпечку.

Итак, рассказываю мой любимый рецепт манника на кефире.

Ингредиенты:

1 ст. манки

0,5 ст. муки

1 ст. кефира

1 ст. сахара

1 яйцо

100 гр. сливочного масла

1/3 ч.л. соли

1/5 ч.л. соды

сахарная пудра для украшения манника

Помимо вкуса и быстроты приготовления манник хорош еще и тем, что приготовить его можно из того, что имеется под рукой: манка, одно яйцо, масло, соль, сахар, мука, стакан кефира или кислого молока, подойдут остатки кислой сметаны. Согласитесь, уж что-что, а это всегда есть в холодильнике.

Ну, а теперь само приготовление манника. Первым делом включаем духовку. Затем насыпаем в мисочку манку, муку, сахар, соль и соду. Соду можно погасить в уксусе, но обычно сода прекрасно гасится в кефире, который содержит достаточно много кислоты.



Сливочное масло ставим на несколько секунд в микроволновку, чтобы оно немного нагрелось и стало мягким, или же масло можно заранее выложить из холодильника.



К сыпучим ингредиентам добавляем яйцо, кефир и размягченное масло. Можно добавить ваниль, немного изюма, кусочки кураги и т.д. Все хорошенько размешиваем, на это уходит не более пары минут. У нас должно получиться довольно жидкое тесто, как на оладьи.

Тесто для манника выливаем в смазанную маслом форму. Чтобы манник получился высоким и красивым, берем неширокую форму. Наличие в форме центрального отверстия тоже способствует лучшему выпеканию манника. Чтобы манник получился особенно нежным, даем 15 минут, чтобы манка немного набухла.

Форму ставим в горячую духовку. Выпекаем манник при температуре 180°С ориентировочно 25-30 минут. Готовность манника проверяем как обычно: если штырек или деревянная зубочистка после прокалывания остался чистым, значит готово!

Извлекаем манник из духовки. Если форма обычная, без специального покрытия, то чтобы манник легче вышел из формы, горячую форму «укутываем» холодным мокрым полотенцем на пару минут.