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Четыре вкуса

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Манник на кефире

Воздушный, ароматный и неизменно вкусный манник всегда ассоциируется с теплым и счастливым детством, когда мама или бабушка пекла к чаю это простое и вкусное лакомство. И когда мы повзрослели, появились собственные детки, уже мы балуем их любимым манником. Хорошо, что готовится он буквально за полчаса: пять минут на смешивание ингредиентов и еще двадцать пять на выпечку.

Итак, рассказываю мой любимый рецепт манника на кефире.

Манник - рецепт

Ингредиенты:

  • 1 ст. манки
  • 0,5 ст. муки
  • 1 ст. кефира
  • 1 ст. сахара
  • 1 яйцо
  • 100 гр. сливочного масла
  • 1/3 ч.л. соли
  • 1/5 ч.л. соды
  • сахарная пудра для украшения манника
    • Помимо вкуса и быстроты приготовления манник хорош еще и тем, что приготовить его можно из того, что имеется под рукой: манка, одно яйцо, масло, соль, сахар, мука, стакан кефира или кислого молока, подойдут остатки кислой сметаны. Согласитесь, уж что-что, а это всегда есть в холодильнике.

Ингредиенты для манника

    • Ну, а теперь само приготовление манника. Первым делом включаем духовку. Затем насыпаем в мисочку манку, муку, сахар, соль и соду. Соду можно погасить в уксусе, но обычно сода прекрасно гасится в кефире, который содержит достаточно много кислоты.
    • Сливочное масло ставим на несколько секунд в микроволновку, чтобы оно немного нагрелось и стало мягким, или же масло можно заранее выложить из холодильника.
    • К сыпучим ингредиентам добавляем яйцо, кефир и размягченное масло. Можно добавить ваниль, немного изюма, кусочки кураги и т.д. Все хорошенько размешиваем, на это уходит не более пары минут. У нас должно получиться довольно жидкое тесто, как на оладьи.

Тесто для манника на кефире

    • Тесто для манника выливаем в смазанную маслом форму. Чтобы манник получился высоким и красивым, берем неширокую форму. Наличие в форме центрального отверстия тоже способствует лучшему выпеканию манника. Чтобы манник получился особенно нежным, даем 15 минут, чтобы манка немного набухла.

Форма для манника

    • Форму ставим в горячую духовку. Выпекаем манник при температуре 180°С ориентировочно 25-30 минут. Готовность манника проверяем как обычно: если штырек или деревянная зубочистка после прокалывания остался чистым, значит готово!

Манник в духовке

    • Извлекаем манник из духовки. Если форма обычная, без специального покрытия, то чтобы манник легче вышел из формы, горячую форму «укутываем» холодным мокрым полотенцем на пару минут.

Манник на кефире

  • Наш румяный и очень красивый манник, приготовленный на кефире, выкладываем на блюдо. Когда немного остынет, посыпаем сахарной пудрой. Подаем к чаю или кофе. Дети же обычно не ждут специального приглашения к чайной церемонии и сразу начинают таскать с кухни кусочки манника ))).
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