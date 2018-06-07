Манник на кефире

Воздушный, ароматный и неизменно вкусный манник всегда ассоциируется с теплым и счастливым детством, когда мама или бабушка пекла к чаю это простое и вкусное лакомство. И когда мы повзрослели, появились собственные детки, уже мы балуем их любимым манником. Хорошо, что готовится он буквально за полчаса: пять минут на смешивание ингредиентов и еще двадцать пять на выпечку.
Ингредиенты:
- 1 ст. манки
- 0,5 ст. муки
- 1 ст. кефира
- 1 ст. сахара
- 1 яйцо
- 100 гр. сливочного масла
- 1/3 ч.л. соли
- 1/5 ч.л. соды
- сахарная пудра для украшения манника
- Помимо вкуса и быстроты приготовления манник хорош еще и тем, что приготовить его можно из того, что имеется под рукой: манка, одно яйцо, масло, соль, сахар, мука, стакан кефира или кислого молока, подойдут остатки кислой сметаны. Согласитесь, уж что-что, а это всегда есть в холодильнике.
- Ну, а теперь само приготовление манника. Первым делом включаем духовку. Затем насыпаем в мисочку манку, муку, сахар, соль и соду. Соду можно погасить в уксусе, но обычно сода прекрасно гасится в кефире, который содержит достаточно много кислоты.
- Сливочное масло ставим на несколько секунд в микроволновку, чтобы оно немного нагрелось и стало мягким, или же масло можно заранее выложить из холодильника.
- К сыпучим ингредиентам добавляем яйцо, кефир и размягченное масло. Можно добавить ваниль, немного изюма, кусочки кураги и т.д. Все хорошенько размешиваем, на это уходит не более пары минут. У нас должно получиться довольно жидкое тесто, как на оладьи.
- Тесто для манника выливаем в смазанную маслом форму. Чтобы манник получился высоким и красивым, берем неширокую форму. Наличие в форме центрального отверстия тоже способствует лучшему выпеканию манника. Чтобы манник получился особенно нежным, даем 15 минут, чтобы манка немного набухла.
- Форму ставим в горячую духовку. Выпекаем манник при температуре 180°С ориентировочно 25-30 минут. Готовность манника проверяем как обычно: если штырек или деревянная зубочистка после прокалывания остался чистым, значит готово!
- Извлекаем манник из духовки. Если форма обычная, без специального покрытия, то чтобы манник легче вышел из формы, горячую форму «укутываем» холодным мокрым полотенцем на пару минут.
- Наш румяный и очень красивый манник, приготовленный на кефире, выкладываем на блюдо. Когда немного остынет, посыпаем сахарной пудрой. Подаем к чаю или кофе. Дети же обычно не ждут специального приглашения к чайной церемонии и сразу начинают таскать с кухни кусочки манника ))).
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