Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите одну упаковку лаваша.

Его нужно нарезать на небольшие длинные кусочки - соломкой.

Теперь возьмите 3 яйца добавьте к ним 150 г молока, посолите, поперчите и перемешайте. Положите сюда нарезанный лаваш и снова перемешайте.

Кусок колбасы грамм на 130- 150 порежьте соломкой.

Два небольших помидора (их вес - 100 г) порежьте кубиками. Можно добавить немного маринованного кабачка или маринованных огурчиков.

Кусок твердого сыра который хорошо плавится натрите на крупной тёрке. Много не надо - 100 - 150 грамм.

Теперь берем сковороду с антипригарным покрытием и смазываем её дно растительным маслом.

Выкладываем на сковороду лаваш и разравниваем. Можно добавить немного кетчупа. Смотрите по вкусу.

Кладем сверху колбасу.

На колбасу сверху нарезанные помидоры и маринованный кабачок или огурец.

Посыпаем все тертым сыром.

Накрываем сковороду крышкой и на маленьком огне готовим пиццу около 15 минут. Основа из лаваша должна пропечься, а сыр - расплавиться.

Получилась почти что кклассическая пицца!