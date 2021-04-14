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Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут

Фото к рецепту: Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут

Ингредиенты

  • лаваш - 1 упаковка (200 г)
  • яйцо - 3 шт.
  • молоко - 150 гр.
  • соль
  • перец
  • кетчуп - 1 - 2 ст.л.
  • колбаса - 130 - 150 гр.
  • помидоры - 2 шт. (100 г)
  • маринованный огурец - 1 шт. (50 г)
  • твёрдый сыр - 100 - 150 г

Пошаговый рецепт приготовления

Возьмите одну упаковку лаваша. 

Его нужно нарезать на небольшие длинные кусочки - соломкой.

Теперь возьмите 3 яйца добавьте к ним 150 г молока, посолите, поперчите и перемешайте. Положите сюда нарезанный лаваш и снова перемешайте.

Кусок колбасы грамм на 130- 150 порежьте соломкой. 

Два небольших помидора (их вес - 100 г) порежьте кубиками. Можно добавить немного маринованного кабачка или маринованных огурчиков.

Кусок твердого сыра который хорошо плавится натрите на крупной тёрке. Много не надо - 100 - 150 грамм.

Теперь берем сковороду с антипригарным покрытием и смазываем её дно растительным маслом. 

Выкладываем на сковороду лаваш и разравниваем. Можно добавить немного кетчупа. Смотрите по вкусу.

Кладем сверху колбасу.

На колбасу сверху нарезанные помидоры и маринованный кабачок или огурец.

Посыпаем все тертым сыром. 

Накрываем сковороду крышкой и на маленьком огне готовим пиццу около 15 минут. Основа из лаваша должна пропечься, а сыр - расплавиться.

Получилась почти что кклассическая пицца!

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