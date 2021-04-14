Пицца из лаваша на сковороде за 15 минут

Ингредиенты
- лаваш - 1 упаковка (200 г)
- яйцо - 3 шт.
- молоко - 150 гр.
- соль
- перец
- кетчуп - 1 - 2 ст.л.
- колбаса - 130 - 150 гр.
- помидоры - 2 шт. (100 г)
- маринованный огурец - 1 шт. (50 г)
- твёрдый сыр - 100 - 150 г
Пошаговый рецепт приготовления
Возьмите одну упаковку лаваша.
Его нужно нарезать на небольшие длинные кусочки - соломкой.
Теперь возьмите 3 яйца добавьте к ним 150 г молока, посолите, поперчите и перемешайте. Положите сюда нарезанный лаваш и снова перемешайте.
Кусок колбасы грамм на 130- 150 порежьте соломкой.
Два небольших помидора (их вес - 100 г) порежьте кубиками. Можно добавить немного маринованного кабачка или маринованных огурчиков.
Кусок твердого сыра который хорошо плавится натрите на крупной тёрке. Много не надо - 100 - 150 грамм.
Теперь берем сковороду с антипригарным покрытием и смазываем её дно растительным маслом.
Выкладываем на сковороду лаваш и разравниваем. Можно добавить немного кетчупа. Смотрите по вкусу.
Кладем сверху колбасу.
На колбасу сверху нарезанные помидоры и маринованный кабачок или огурец.
Посыпаем все тертым сыром.
Накрываем сковороду крышкой и на маленьком огне готовим пиццу около 15 минут. Основа из лаваша должна пропечься, а сыр - расплавиться.
Получилась почти что кклассическая пицца!
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