Четыре вкуса

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Готовим ягодное мороженое

Фото к рецепту: Ягодное мороженое

Ингредиенты

  • ингредиенты для мороженого:
  • охлажденные сливки 33-35% - 500 мл.
  • сгущенное молоко с сахаром 8% - 250 гр.
  • ягодное пюре - 140 гр.
  • для ягодного пюре:
  • смородина - 100 гр.
  • малина - 100 гр.
  • для украшения:
  • свежие ягоды и листья мяты

Рецепт приготовления

Приготовим ягодное пюре.

Смородину и малину измельчить в блендере и протереть через сито, чтобы освободиться от косточек.

Охлаждённые сливки взбить миксером до средних пиков.

Добавить сгущенное молоко, перемешать.

Затем добавить ягодное пюре, взбить до однородной массы.

Вылить массу в форму (размер формы 16х22х6) и отправить в морозильную камеру на 4-5 часов, можно на всю ночь.

Готовое мороженое хранить в морозильной камере.

Перед подачей можно украсить свежими ягодами и листьями мяты.

Кушать подано!

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