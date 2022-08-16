Готовим ягодное мороженое

Ингредиенты
- ингредиенты для мороженого:
- охлажденные сливки 33-35% - 500 мл.
- сгущенное молоко с сахаром 8% - 250 гр.
- ягодное пюре - 140 гр.
- для ягодного пюре:
- смородина - 100 гр.
- малина - 100 гр.
- для украшения:
- свежие ягоды и листья мяты
Рецепт приготовления
Приготовим ягодное пюре.
Смородину и малину измельчить в блендере и протереть через сито, чтобы освободиться от косточек.
Охлаждённые сливки взбить миксером до средних пиков.
Добавить сгущенное молоко, перемешать.
Затем добавить ягодное пюре, взбить до однородной массы.
Вылить массу в форму (размер формы 16х22х6) и отправить в морозильную камеру на 4-5 часов, можно на всю ночь.
Готовое мороженое хранить в морозильной камере.
Перед подачей можно украсить свежими ягодами и листьями мяты.
Кушать подано!
Свежие комментарии