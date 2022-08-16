Готовим ягодное мороженое

Рецепт приготовления

Приготовим ягодное пюре.

Смородину и малину измельчить в блендере и протереть через сито, чтобы освободиться от косточек.

Охлаждённые сливки взбить миксером до средних пиков.

Добавить сгущенное молоко, перемешать.

Затем добавить ягодное пюре, взбить до однородной массы.

Вылить массу в форму (размер формы 16х22х6) и отправить в морозильную камеру на 4-5 часов, можно на всю ночь.

Готовое мороженое хранить в морозильной камере.

Перед подачей можно украсить свежими ягодами и листьями мяты.

Кушать подано!