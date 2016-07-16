Баклажаны в остром томатном соусе 

Думаю, что этот рецепт приготовления баклажанов каждая хозяйка делает в своей интерпретации. Здесь многое зависит от количества острого - чеснока и горького перца. И в каждой семье, разумеется, совершенно разные пристрастия к острым закускам. У меня все, включая меня, любят острое. А потому, эта закуска имеет свой определённый статус среди, особенно любимых, банок. Вот, вчера готовила эту закуску и делюсь с вами своим рецептом её приготовления. Ещё не все делали заготовки из баклажанов. Сейчас самая пора закрывать этот овощ. А потому, может быть, кому-то понравится и пригодится этот рецепт.
Для приготовления этой закуски нам понадобятся следующие ингредиенты:
Баклажаны – 2 кг
Помидоры – 1,5 кг
Перец горький – 7 шт.
Чеснок – 5 гол.
Масло растительное 0, 5 стакана
Уксус – 0,5 стакана
Сахар – 3 стол. ложки
Соль – 1,5 стол ложки
Зелень петрушки и укропа – по одному пучку
Масло растительное для жарки баклажанов
Баклажаны помыть и порезать на кружочки. Посолить, перемешать и оставить в соли на 40 минут.
Помидоры измельчить в комбайне до однородной массы и поставить варить на умеренном огне в течение 40 минут
Зелень, чеснок и горький перец измельчить в комбайне и, на сороковой минуте, добавить к томатной массе. Налить масло растительное, уксус, посолить и добавить сахар – по рецепту. Варить 20 минут на умеренном огне, постоянно помешивая.
Пока варится наша томатная масса, пережарим в растительном масле баклажаны.
Укладываем в стерильные банки слой баклажанов и заливаем кипящей томатной массой. Затем, следующий слой баклажанов и так далее. Закатываем банки крышками и, утеплив, оставляем до полного остывания банок.
Девочки, как дополнение: у меня, как правило, остаётся томатная масса. Не огорчайтесь. К примеру, у меня в холодильнике была капуста. Режу толстыми квадратными брусочками, бланширую эти брусочки в подсоленной горячей воде минут пять и, достав шумовкой, откидываю на дуршлаг. В стерильные банки закладываю бланшированную капусту и заливаю томатной острой массой. Поверьте, закуска получается обалденная!
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