Ингредиенты
твердый сыр - 300 гр.
молоко - 100 мл.
мука - 100 гр.
яйцо - 1 шт.
масло растительное - 250 мл.
сушеная петрушка - 1 ст.
панировочные сухари - 1 ст.
Пошаговый рецепт приготовления
Это блюдо - отличная закуска к холодному пиву. Готовить очень быстро и легко. Вы можете поэкспериментировать с разными видами сыра, чтобы найти в кляре свой любимый. Лучше всего сыр квадратной формы. Отрезаем тарелку и нарезаем длинными кубиками. Панировочные сухари смешать с сушеной петрушкой и тщательно перемешать. Приготовить кляр - в миске смешать яйцо с солью, всыпать молоко и постепенно вводить муку, в результате должно получиться кляр однородной консистенции. Берем кусок сыра, обваливаем его в кляре, а хлеб в панировочных сухарях, таким образом весь сыр обваливаем. Обжарить сыр на сковороде со всех сторон до золотистого цвета и разложить на бумажных полотенцах, чтобы стечь излишками жира.
К столу подаем горячие сырные палочки - отличная закуска, очень нравится гостям и очень быстро готовятся. Горячая закуска из сыра в кляре готова! Более подробный рецепт приготовления смотрите в видео.
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