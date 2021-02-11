Ингредиенты

твердый сыр - 300 гр.

молоко - 100 мл.

мука - 100 гр.

яйцо - 1 шт.

масло растительное - 250 мл.

сушеная петрушка - 1 ст.

панировочные сухари - 1 ст.

Пошаговый рецепт приготовления



Это блюдо - отличная закуска к холодному пиву. Готовить очень быстро и легко. Вы можете поэкспериментировать с разными видами сыра, чтобы найти в кляре свой любимый. Лучше всего сыр квадратной формы. Отрезаем тарелку и нарезаем длинными кубиками. Панировочные сухари смешать с сушеной петрушкой и тщательно перемешать. Приготовить кляр - в миске смешать яйцо с солью, всыпать молоко и постепенно вводить муку, в результате должно получиться кляр однородной консистенции. Берем кусок сыра, обваливаем его в кляре, а хлеб в панировочных сухарях, таким образом весь сыр обваливаем. Обжарить сыр на сковороде со всех сторон до золотистого цвета и разложить на бумажных полотенцах, чтобы стечь излишками жира.

К столу подаем горячие сырные палочки - отличная закуска, очень нравится гостям и очень быстро готовятся. Горячая закуска из сыра в кляре готова! Более подробный рецепт приготовления смотрите в видео.

Видео рецепт