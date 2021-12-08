Отличная закуска к новогоднему столу

Ингредиенты
слоёное тесто - 500 гр. (1 упаковка)
грибы (вешенки без ножек, шампиньоны) - 700 гр.
варёная курица - 300 гр.
лук - 1 шт. (150 гр. )
растительное масло - 3 ст.л.
сливочное масло - 50 гр.
мука - 1 ст.л. с верхом
сливки (10 - 20 %) - 1 ст. (200 гр. )
сыр - 100 гр.
Рецепт приготовления
Необходимо разделить все грибы на отдельные грибочки, а затем отрезать плотные части.
Ножки у вешенок плотные, поэтому я из них делаю, грибную икру или паштет.
Они хороши для начинки в пирожки или тарталетки.
А можно и грибной суп сделать.
Нежные части вешенок режем на небольшие кусочки, а затем аккуратно моем в холодной воде.
Теперь на плиту ставим сразу две сковороды.
В одной сковороде обжариваем мелко нарезанный лук до золотистого цвета на смеси сливочного и растительного масла.
В другую сковороду выкладываем мытые грибы и начинаем выпаривать из них жидкость.
В эту сковороду я ни воду, ни масло не добавляю.
Когда лук обжарится до золотистого цвета, добавляем к нему одну столовую ложку муки и обжариваем лук с мукой 2 - 3 минуты. Теперь выкладываем в сковороду кусочки варёной курицы.
Курицу я заранее отварила со специями, чтобы мясо курицы было вкусное.
Мясо курицы я разделила на волокна с помощью вилок, а на нарезала ножом.
Такое мясо лучше пропитывается соусом и будет вкуснее.
Обжариваем кусочки курицы в течение 3-4 минут.
За это время грибы тоже уже должны быть готовы.
Жидкости в них осталось совсем немного, значит можно выкладывать грибы в сковороду с курицей и луком.
Перемешиваем всё и заливаем сливками.
Даём соусу немножечко прокипеть и загустеть.
Теперь солим и перчим по вкусу.
Начинка в нашу горячую закуску готова.
Вы, наверное, уже догадались, что мы с вами в сделали жульен.
В таком виде жульен можно хранить в холодильнике пару дней до подачи на стол.
А вот в нужный день берём упаковку слоёного теста.
Тесто может быть и дрожжевым и бездрожжевым (без разницы).
Слегка раскатываем каждый лист теста и делим его на 6 частей.
В итоге у нас получается 12 квадратов.
Теперь берём вот такие металлические формы для капкейков и выкладываем в них квадратики теста.
Размер моих формочек: дно - 4 см, а верх - 6 см в диаметре.
Уголки теста я не обрезаю, потому что с ними получается более красивый вид.
Вот в такие корзиночки из теста выкладываем начинку.
Сверху на начинку выкладываем тёртый твёрдый сыр.
В таком виде закуска может подождать своего приготовления 2-3 часа точно.
В нужный момент убираем закуску в духовку разогретую до 180° на 20 минут.
Я включаю оба тэна и конвекцию.
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