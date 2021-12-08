Отличная закуска к новогоднему столу

слоёное тесто - 500 гр. (1 упаковка)

грибы (вешенки без ножек, шампиньоны) - 700 гр.

варёная курица - 300 гр.

лук - 1 шт. (150 гр. )

растительное масло - 3 ст.л.

сливочное масло - 50 гр.

мука - 1 ст.л. с верхом

сливки (10 - 20 %) - 1 ст. (200 гр. )

сыр - 100 гр.

Рецепт приготовления

Необходимо разделить все грибы на отдельные грибочки, а затем отрезать плотные части.

Ножки у вешенок плотные, поэтому я из них делаю, грибную икру или паштет.

Они хороши для начинки в пирожки или тарталетки.

А можно и грибной суп сделать.

Нежные части вешенок режем на небольшие кусочки, а затем аккуратно моем в холодной воде.

Теперь на плиту ставим сразу две сковороды.

В одной сковороде обжариваем мелко нарезанный лук до золотистого цвета на смеси сливочного и растительного масла.

В другую сковороду выкладываем мытые грибы и начинаем выпаривать из них жидкость.

В эту сковороду я ни воду, ни масло не добавляю.

Когда лук обжарится до золотистого цвета, добавляем к нему одну столовую ложку муки и обжариваем лук с мукой 2 - 3 минуты. Теперь выкладываем в сковороду кусочки варёной курицы.

Курицу я заранее отварила со специями, чтобы мясо курицы было вкусное.

Мясо курицы я разделила на волокна с помощью вилок, а на нарезала ножом.

Такое мясо лучше пропитывается соусом и будет вкуснее.

Обжариваем кусочки курицы в течение 3-4 минут.

За это время грибы тоже уже должны быть готовы.

Жидкости в них осталось совсем немного, значит можно выкладывать грибы в сковороду с курицей и луком.

Перемешиваем всё и заливаем сливками.

Даём соусу немножечко прокипеть и загустеть.

Теперь солим и перчим по вкусу.

Начинка в нашу горячую закуску готова.

Вы, наверное, уже догадались, что мы с вами в сделали жульен.

В таком виде жульен можно хранить в холодильнике пару дней до подачи на стол.

А вот в нужный день берём упаковку слоёного теста.

Тесто может быть и дрожжевым и бездрожжевым (без разницы).

Слегка раскатываем каждый лист теста и делим его на 6 частей.

В итоге у нас получается 12 квадратов.

Теперь берём вот такие металлические формы для капкейков и выкладываем в них квадратики теста.

Размер моих формочек: дно - 4 см, а верх - 6 см в диаметре.

Уголки теста я не обрезаю, потому что с ними получается более красивый вид.

Вот в такие корзиночки из теста выкладываем начинку.

Сверху на начинку выкладываем тёртый твёрдый сыр.

В таком виде закуска может подождать своего приготовления 2-3 часа точно.

В нужный момент убираем закуску в духовку разогретую до 180° на 20 минут.

Я включаю оба тэна и конвекцию.