Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 496 подписчиков

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Готовим клубничный мохито

Фото к рецепту: Клубничный мохито - летний напиток

Ингредиенты

  • клубника-300 г
  • сахар- 80 г
  • лимонный сок-3 ст.л
  • газированная вода( не сладкая)-500 мл
  • лимон -0,5 шт
  • мята свежая-3-4 веточки
  • лед

Рецепт приготовления

1. Промываем клубнику и очищаем от хвостиков. Перекладываем в чашу блендера и погружным блендером перебиваем до состояния пюре. Добавляем сахар и ещё раз перебиваем блендером .

2  Половину лимона нарезаем тонкими дольками .Также нам понадобится пару веточек свежей мяты, отделяем листики от стебля, оставляем верхушки -будем украшать коктейль .

3. Берем удобную емкость, переливаем клубничное пюре ,сюда же кладём нарезанный лимон, добавляем листики мяты, а также большое количество льда, добавляем три столовые ложки лимонного сока ,все заливаем нейтральной газированной водой, не сладкой и не солёной ,так как сахар у нас в напитке уже присутствует . Всё хорошо перемешиваем .

4. В стаканы при подаче добавляем пару листиков мяты ,по дольке лимона, немного льда и разливаем наш чудесный напиток .Также напиток можно несколько раз разбавить минеральной водой ,он станет менее концентрированный, но не менее вкусный.

Пить подано!

Ссылка на первоисточник
напитки
рецепты мохито
приготовление
мохито
клубника
напиток
рецепты напитков
готовка
Газировка
вкусно

Картина дня

наверх