Готовим клубничный мохито

1. Промываем клубнику и очищаем от хвостиков. Перекладываем в чашу блендера и погружным блендером перебиваем до состояния пюре. Добавляем сахар и ещё раз перебиваем блендером .

2 Половину лимона нарезаем тонкими дольками .Также нам понадобится пару веточек свежей мяты, отделяем листики от стебля, оставляем верхушки -будем украшать коктейль .

3. Берем удобную емкость, переливаем клубничное пюре ,сюда же кладём нарезанный лимон, добавляем листики мяты, а также большое количество льда, добавляем три столовые ложки лимонного сока ,все заливаем нейтральной газированной водой, не сладкой и не солёной ,так как сахар у нас в напитке уже присутствует . Всё хорошо перемешиваем .

4. В стаканы при подаче добавляем пару листиков мяты ,по дольке лимона, немного льда и разливаем наш чудесный напиток .Также напиток можно несколько раз разбавить минеральной водой ,он станет менее концентрированный, но не менее вкусный.



Пить подано!