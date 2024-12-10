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Четыре вкуса

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Готовим оливье по классическому рецепту

Фото к рецепту: Оливье - классический рецепт

Ингредиенты

  • колбаса вареная 250 г
  • картофель 3-5 шт.
  • морковь 1-2 шт.
  • яйца 5 шт.
  • соленые огурцы 4-5 шт.
  • горошек консервированный
  • лук 1 шт.
  • майонез
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Нарезаем кубиком вареную колбасу.

Сейчас стали готовить оливье с курицей, мясом, индейкой, рыбой.

Но в советском варианте всегда была колбаса.

Картошку предварительно отвариваем в мундире, очищаем и нарезаем так же кубиком.

Затем очищаем от кожуры вареную морковь и нарезаем ее на небольшие кубики.

По пропорциям всех ингредиентов должно быть один к одному, т.е. примерно берем их в равных частях.

Далее нарезаем на кубики отварные яйца.

Их также можно измельчить с помощью специальных приспособлений, это ускорит процесс.

Соленые огурчики также нарезаем на кубики.

Сейчас добавляют и свежие огурцы, но в классическом советском оливье обязан быть соленый огурец.

Мелко нарезаем головку репчатого лука.

В глубокую чашу выкладываем колбасу, картофель, морковь, яйца, соленые огурцы, лук, консервированный горошек, соль и перец по вкусу.

В последнюю очередь добавляем майонез и всё хорошо перемешиваем.

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