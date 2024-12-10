Готовим оливье по классическому рецепту

Ингредиенты
- колбаса вареная 250 г
- картофель 3-5 шт.
- морковь 1-2 шт.
- яйца 5 шт.
- соленые огурцы 4-5 шт.
- горошек консервированный
- лук 1 шт.
- майонез
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Нарезаем кубиком вареную колбасу.
Сейчас стали готовить оливье с курицей, мясом, индейкой, рыбой.
Но в советском варианте всегда была колбаса.
Картошку предварительно отвариваем в мундире, очищаем и нарезаем так же кубиком.
Затем очищаем от кожуры вареную морковь и нарезаем ее на небольшие кубики.
По пропорциям всех ингредиентов должно быть один к одному, т.е. примерно берем их в равных частях.
Далее нарезаем на кубики отварные яйца.
Их также можно измельчить с помощью специальных приспособлений, это ускорит процесс.
Соленые огурчики также нарезаем на кубики.
Сейчас добавляют и свежие огурцы, но в классическом советском оливье обязан быть соленый огурец.
Мелко нарезаем головку репчатого лука.
В глубокую чашу выкладываем колбасу, картофель, морковь, яйца, соленые огурцы, лук, консервированный горошек, соль и перец по вкусу.
В последнюю очередь добавляем майонез и всё хорошо перемешиваем.
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