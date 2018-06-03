Баклажанная паста

Несложную и очень аппетитную закуску из восточной кухни я хочу предложить вам на пробу. Ароматная, насыщенная паста отлично подойдет для перекуса и в качестве закуски на праздничный стол или пикник.
Перед вами классная идея, как приготовить баклажанную пасту с минимумом усилий. Подавать к столу ее можно с ломтиками хлеба, крекерами или нарезанными крупными ломтиками овощами.
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 Штука (+ оливковое масло)
- Йогурт — 1 Ст. ложка (натуральный)
- Тахини — 2 Ст. ложки
- Чеснок — 1 Зубчик
- Сок лимона — 1-2 Ст. ложек (или лайма)
- Соль и перец — По вкусу (черный и красный)
Как приготовить
1. Баклажан разрежьте пополам, посолите и оставьте на 5-10 минут. После промойте под проточной водой и обсушите. Сделайте надрезы на шкурке. Выложите баклажан в жаропрочную форму срезом вниз, сбрызните оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.
2. Запекайте баклажан до мягкости, около 45 минут. После остудите.
3. Ложкой достаньте мякоть и выложите в чашу блендера.
4. Туда же отправьте йогурт, тахини, чеснок, сок лимона, соль и специи. Взбейте все до однородности.
5. Когда баклажанная будет паста готова, уберите ее в холодильник. Перед подачей можно добавить измельченную зелень, немного масла или горсть орешков. Приятного аппетита!
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