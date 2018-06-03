Баклажанная паста

Несложную и очень аппетитную закуску из восточной кухни я хочу предложить вам на пробу. Ароматная, насыщенная паста отлично подойдет для перекуса и в качестве закуски на праздничный стол или пикник.

Перед вами классная идея, как приготовить баклажанную пасту с минимумом усилий. Подавать к столу ее можно с ломтиками хлеба, крекерами или нарезанными крупными ломтиками овощами. Новости СМИ2



Ингредиенты: Баклажан — 1 Штука (+ оливковое масло)

Йогурт — 1 Ст. ложка (натуральный)

Тахини — 2 Ст. ложки

Чеснок — 1 Зубчик

Сок лимона — 1-2 Ст. ложек (или лайма)

Соль и перец — По вкусу (черный и красный)

Как приготовить