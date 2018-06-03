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Четыре вкуса

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Баклажанная паста

Баклажанная паста

Несложную и очень аппетитную закуску из восточной кухни я хочу предложить вам на пробу. Ароматная, насыщенная паста отлично подойдет для перекуса и в качестве закуски на праздничный стол или пикник.

Перед вами классная идея, как приготовить баклажанную пасту с минимумом усилий. Подавать к столу ее можно с ломтиками хлеба, крекерами или нарезанными крупными ломтиками овощами.

Кроме того, по вкусу ее можно дополнить зеленью или орешками. Это отличный вариант для разнообразия, который непременно стоит попробовать.

Ингредиенты:

  • Баклажан — 1 Штука (+ оливковое масло)
  • Йогурт — 1 Ст. ложка (натуральный)
  • Тахини — 2 Ст. ложки
  • Чеснок — 1 Зубчик
  • Сок лимона — 1-2 Ст. ложек (или лайма)
  • Соль и перец — По вкусу (черный и красный)

Как приготовить

Баклажанная паста - фото шаг 1
1. Баклажан разрежьте пополам, посолите и оставьте на 5-10 минут. После промойте под проточной водой и обсушите. Сделайте надрезы на шкурке. Выложите баклажан в жаропрочную форму срезом вниз, сбрызните оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку.
Баклажанная паста - фото шаг 2
2. Запекайте баклажан до мягкости, около 45 минут. После остудите.
Баклажанная паста - фото шаг 3
3. Ложкой достаньте мякоть и выложите в чашу блендера.
Баклажанная паста - фото шаг 4
4. Туда же отправьте йогурт, тахини, чеснок, сок лимона, соль и специи. Взбейте все до однородности.
Баклажанная паста - фото шаг 5
5. Когда баклажанная будет паста готова, уберите ее в холодильник. Перед подачей можно добавить измельченную зелень, немного масла или горсть орешков. Приятного аппетита!
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