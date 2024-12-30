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Четыре вкуса

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Рождественские медовые пряники с сюрпризом

Фото к рецепту: Медовые пряники с сюрпризом

Ингредиенты

  • ингредиенты для пряников: я в видео готовлю 2 порции
  • мед - 110 гр
  • сахар - 100 гр
  • ванильный сахар - 10 гр
  • сливочное масло - 110 гр
  • яйца - 2 шт
  • мука - 460 гр
  • сода - 1 ч.л
  • для глазури:
  • сахар - 200 гр
  • вода - 70 мл
  • сироп варим до 110-111 градусов.

Рецепт приготовления

Для теста:

В сотейнике соединяем мед, сахар, ванильный сахар и сливочное масло.

Ставим на плиту и на небольшом огне прогреваем до тех пор, пока не растворится сахар.

Тесто замешиваю при помощи миксера, поэтому в дежу миксера отправляю медовую смесь, она будет горячая, включаем миксер (насадка лопата) и добавляем яйца, перемешиваем до однородной консистенции.

В муку добавляем соду, перемешиваем между собой и просеиваем в медовую массу, перемешиваем до однородной консистенции.

Тесто будет теплое и очень мягкое, даем ему остыть при комнатной температуре, а затем перекладываем в пакет и кладем в холодильник на несколько часов, я оставляла на ночь.

На утро тесто достаем из холодильника и даем полежать при комнатной температуре около 30 минут.

Тем временем берем мини открытки с пожеланиями и мотивационными фразами и каждую открытку заворачиваем в фольгу.

Рабочую поверхность и тесто щедро присыпаем мукой и раскатываем в пласт, толщиной 5 мм.

Тесто нарезаем на широкие полоски (по размеру ширины 2 открыток+еще 6 см) на одну сторону (не доходя до края 2 см) в ряд выкладываем открытки, делаем между ними расстояние не меньше 3 см.

Открытки накрываем второй стороной теста. Скалкой проходим по 3 краям, чтобы запечатать швы, а также между открытками.

Затем обрезаем неровные края и разрезаем между открытками. Должны получиться прямоугольные пряники с открытой внутри.

Выкладываем их на противень, на силиконовый коврик и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут. Смотрите не пересушите, иначе пряники будут твёрдыми.

Пряники выкладываем на ровную решетку и даем остыть до комнатной температуры.

Тем временем готовим сироп: в сотейнике с толстым дном соединяем сахар и воду.

Ставим на плиту, на небольшой огне прогреваем по не растворится сахар.

Затем с момента закипания, сироп варим до 110-111 градусов.

Теперь берём пряник, опускаем его в сироп и выкладываем на решетку. Сразу же украшаем присыпкой.

Сироп застывает быстро, поэтому и работать нужно соответственно также быстро. Опустили пряник в сироп и сразу же украшаем присыпкой.

Если вдруг сироп не доварите и он не будет застывать, то чтобы подсушить глазурь, можно готовые пряники поставить на 5 минут в разогретую до 180 духовку.

Пряники получаются вкусные, мягкие и ароматные.

Кушать подано!

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