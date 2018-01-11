Великолепное итальянское лакомство — панфорте

В идеале, еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Далеко не каждое блюдо содержит много витаминов и при этом является приятным на вкус. К тому же, есть сезонные продукты, которые содержат необходимые витамины, но не всегда можно их приобрести. Как же быть?
К счастью, существуют очень полезные и доступные продукты, которые можно найти на прилавках магазинов круглый год. К ним относятся сухофрукты и орехи, богатые ценными микроэлементами, такими как магний, кальций, железо, клетчатка и многие другие.
Еще одним плюсом является то, что при правильной упаковке они хранятся долгое время. Сегодня мы поделимся с вами рецептом удивительно вкусного и очень полезного лакомства из орехов, сухофруктов и ягод – панфорте.
Ингредиенты:
- Фундук — 125 г
- Миндаль — 125 г
- Курага — 100 г
- Инжир — 100 г
- Сахар — 100 г
- Пшеничная мука — 60 г
- Какао-порошок — 40 г
- Лимонная цедра — 2 ч. л.
- Корица — 2 ч. л.
- Имбирь — 1 ч. л.
- Сахарная пудра — 40 г
- Мёд — 2 ст. л.
Приготовление
- Обжариваем фундук на сковороде, пока с него можно будет снять кожуру. Постарайтесь снять всю шелуху, можно покатать. Крупно порубите миндаль, фундук, сухофрукты и всё смешайте.
- Для теста: В муку добавляем какао, имбирь и корицу. Перемешиваем смесь с орехами и сухофруктами.
- Разогреваем на плите мёд и добавляем туда сахар. Помешивайте до образования однородной карамели.
- Форму застилаем промасленным пергаментом и высыпаем в нее ореховую смесь. Заливаем всё карамелью, перемешиваем быстро.
- Запекаем при 150 градусов полтора часа.
Приятного аппетита!
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