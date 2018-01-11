Великолепное итальянское лакомство — панфорте

В идеале, еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Далеко не каждое блюдо содержит много витаминов и при этом является приятным на вкус. К тому же, есть сезонные продукты, которые содержат необходимые витамины, но не всегда можно их приобрести. Как же быть?

К счастью, существуют очень полезные и доступные продукты, которые можно найти на прилавках магазинов круглый год. К ним относятся сухофрукты и орехи, богатые ценными микроэлементами, такими как магний, кальций, железо, клетчатка и многие другие.

Еще одним плюсом является то, что при правильной упаковке они хранятся долгое время. Сегодня мы поделимся с вами рецептом удивительно вкусного и очень полезного лакомства из орехов, сухофруктов и ягод – панфорте.

Ингредиенты:

Фундук — 125 г

Миндаль — 125 г

Курага — 100 г

Инжир — 100 г

Сахар — 100 г

Пшеничная мука — 60 г

Какао-порошок — 40 г

Лимонная цедра — 2 ч. л.

Корица — 2 ч. л.

Имбирь — 1 ч. л.

Сахарная пудра — 40 г

Мёд — 2 ст. л.

Приготовление

Обжариваем фундук на сковороде, пока с него можно будет снять кожуру. Постарайтесь снять всю шелуху, можно покатать. Крупно порубите миндаль, фундук, сухофрукты и всё смешайте. Для теста: В муку добавляем какао, имбирь и корицу. Перемешиваем смесь с орехами и сухофруктами. В муку добавляем какао, имбирь и корицу. Перемешиваем смесь с орехами и сухофруктами. Разогреваем на плите мёд и добавляем туда сахар. Помешивайте до образования однородной карамели. Форму застилаем промасленным пергаментом и высыпаем в нее ореховую смесь. Заливаем всё карамелью, перемешиваем быстро. Запекаем при 150 градусов полтора часа.

Приятного аппетита!