Овсянка с курицей всего за полчаса

Ингредиенты
- овсяные хлопья - 2,5 ст. (250 г)
- курица (без кости) - 500 гр.
- лук - 1 - 2 шт. (200 г)
- чеснок - 2 - 3 зубчика
- растительное масло 4 ст.л. (50 г)
- сливочное масло - 50 гр.
- кипяток - 2,5 ст. (500 г)
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Возьмите овсяные хлопья, которые необходимо варить, а не просто заливать кипятком. На мой взгляд они более полезные.
Мелко нарежьте лук и добавьте его на сковороду к чесноку.
Пока обжаривается лук до золотистого цвета, порежьте на совсем небольшие кусочки курицу. Лучше использовать мясо бедренной части курицы, потому что оно не сухое (как филе) и более ароматное.
Положите на сковороду мелко нарезанную курицу и обжарьте буквально 5 - 6 минут, пока курица не поменяет цвет. Далее выложите на сковороду овсяные хлопья и пару минут обжарьте их с курицей. Необходимо чтобы овсяные хлопья впитали в себя масло.
Добавьте кипяток. Количество воды зависит от того, какой густоты вы хотите получить блюдо. Если вам нравится, чтобы овсяные хлопья всё-таки оставались целыми и отделялись друг от друга, то много воды добавлять не стоит.Я добавила два с половиной стакана кипятка.
Накройте сковороду крышкой и готовьте семь-восемь минут.
Добавьте соль, перец по вкусу и хорошо перемешиваем.
Кушать подано!
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