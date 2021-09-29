Овсянка с курицей всего за полчаса

Рецепт приготовления

Возьмите овсяные хлопья, которые необходимо варить, а не просто заливать кипятком. На мой взгляд они более полезные.

Несколько зубчиков чеснока измельчите и поставьте слегка обжариваться на смеси сливочного и растительного масла. Чеснок придаст дополнительный аромат блюду.

Мелко нарежьте лук и добавьте его на сковороду к чесноку.

Пока обжаривается лук до золотистого цвета, порежьте на совсем небольшие кусочки курицу. Лучше использовать мясо бедренной части курицы, потому что оно не сухое (как филе) и более ароматное.

Положите на сковороду мелко нарезанную курицу и обжарьте буквально 5 - 6 минут, пока курица не поменяет цвет. Далее выложите на сковороду овсяные хлопья и пару минут обжарьте их с курицей. Необходимо чтобы овсяные хлопья впитали в себя масло.

Добавьте кипяток. Количество воды зависит от того, какой густоты вы хотите получить блюдо. Если вам нравится, чтобы овсяные хлопья всё-таки оставались целыми и отделялись друг от друга, то много воды добавлять не стоит.

Я добавила два с половиной стакана кипятка.

Накройте сковороду крышкой и готовьте семь-восемь минут.

Добавьте соль, перец по вкусу и хорошо перемешиваем.

Кушать подано!