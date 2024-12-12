Рецепт вкусного новогоднего салата «Змейка»

Ингредиенты
- горбуша консервированная натуральная – 450 г
- картофель – 400 г
- яйца куриные - 4 шт
- плавленый сырок - 3 шт. (260 г)
- майонез - 200 г
- чеснок – 2 зуб
- чёрный молотый перец
- свежий укроп – 3 веточки
- маслины, морковь и маринованные огурцы - для украшения
Рецепт приготовления
Отварить картофель в мундире, морковь и яйца.
Картофель, яйца, плавленые сырки натереть на крупной тёрке.
Горбушу выложить в тарелку и размять вилкой.
Все ингредиенты переложить в глубокую чашу, добавить майонез, чёрный молотый перец, мелко нарезанный укроп, выдавить через пресс 2 зубчика чеснока и хорошо перемешать. Выложить на тарелку в виде змейки.
Теперь подготавливаем ингредиенты для украшения салата. Маринованные огурцы и маслины нарезаем тонкими колечками. Из отваренной моркови вырезать корону и язык. Украшаем салат.
Желаем вам отличного нового года!
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