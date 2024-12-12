Рецепт вкусного новогоднего салата «Змейка»

Отварить картофель в мундире, морковь и яйца.

Всё почистить.

Картофель, яйца, плавленые сырки натереть на крупной тёрке.

Горбушу выложить в тарелку и размять вилкой.

Все ингредиенты переложить в глубокую чашу, добавить майонез, чёрный молотый перец, мелко нарезанный укроп, выдавить через пресс 2 зубчика чеснока и хорошо перемешать. Выложить на тарелку в виде змейки.

Теперь подготавливаем ингредиенты для украшения салата. Маринованные огурцы и маслины нарезаем тонкими колечками. Из отваренной моркови вырезать корону и язык. Украшаем салат.



Желаем вам отличного нового года!