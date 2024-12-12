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Четыре вкуса

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Рецепт вкусного новогоднего салата «Змейка»

Фото к рецепту: Салат змейка

Ингредиенты

  • горбуша консервированная натуральная – 450 г
  • картофель – 400 г
  • яйца куриные - 4 шт
  • плавленый сырок - 3 шт. (260 г)
  • майонез - 200 г
  • чеснок – 2 зуб
  • чёрный молотый перец
  • свежий укроп – 3 веточки
  • маслины, морковь и маринованные огурцы - для украшения

Рецепт приготовления

Отварить картофель в мундире, морковь и яйца.

Всё почистить.

Картофель, яйца, плавленые сырки натереть на крупной тёрке.

Горбушу выложить в тарелку и размять вилкой.

Все ингредиенты переложить в глубокую чашу, добавить майонез, чёрный молотый перец, мелко нарезанный укроп, выдавить через пресс 2 зубчика чеснока и хорошо перемешать. Выложить на тарелку в виде змейки.

Теперь подготавливаем ингредиенты для украшения салата. Маринованные огурцы и маслины нарезаем тонкими колечками. Из отваренной моркови вырезать корону и язык. Украшаем салат.

Желаем вам отличного нового года!

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