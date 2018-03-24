Пирожное с какао и кремом из жженого сахара

Этот сладкий десерт действительно очень вкусный. В нем вкус какао дополняется и оттеняется привкусом жженого сахара. Пирожное получается не очень жирным, но при этом довольно сытным. Такой десерт довольно просто готовить. Приятного вам аппетита!
Ингредиенты для коржа:
- – 4 яйца
- – 30 г какао
- – 120 г муки
- – разрыхлитель
- – 120 г сахара.
Ингредиенты для крема из жженого сахара:
- – 5 яиц
- – 1 литр молока
- – 50 г сахара для карамелизации
- – 150 г сахара
- – ванильная эссенция.
Для украшения:
- – взбитые сливки.
Способ приготовления:
1. Крем: насыпаем в емкость сахар для приготовления карамели. Ставим емкость на небольшой огонь и постоянно помешиваем, пока весь сахар не растает и не станет коричневым. Крутим емкость, чтобы жженый сахар распределился по стенкам.
2. Отдельно в миске смешиваем яйца с сахаром, ванилью и молоком, затем выливаем тонкой струйкой на карамелизованный сахар. Будьте осторожны: обе смеси могут слегка шипеть. Хорошо перемешиваем, затем помещаем емкость в нагретую духовку и готовим в течение 20-25 минут до загустения крема.
3. Для приготовления коржа: белки взбиваем с сахаром, отдельно в миске взбиваем желтки с солью. Когда белки хорошо взбились, аккуратно смешиваем их с желтками.Постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и какао. Полученную смесь добавляем к крему из жженого сахара и выпекаем корж на маленьком огне приблизительно 20 минут. Оставляем остывать до следующего дня.
4. Переворачиваем пирожное в форму, чтобы крем был сверху. Нарезаем на кусочки и украшаем взбитыми сливками или фруктами.
Желаем вам удачи в приготовлении этого десерта!
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