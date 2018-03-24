Четыре вкуса

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Пирожное с какао и кремом из жженого сахара

Этот сладкий десерт действительно очень вкусный. В нем вкус какао дополняется и оттеняется привкусом жженого сахара. Пирожное получается не очень жирным, но при этом довольно сытным. Такой десерт довольно просто готовить. Приятного вам аппетита!

Ингредиенты для коржа:

  • – 4 яйца
  • – 30 г какао
  • – 120 г муки
  • – разрыхлитель
  • – 120 г сахара.

Ингредиенты для крема из жженого сахара:

  • – 5 яиц
  • – 1 литр молока
  • – 50 г сахара для карамелизации
  • – 150 г сахара
  • – ванильная эссенция.

Для украшения:

  • – взбитые сливки.

Пирожное с какао и кремом из жженого сахара

Способ приготовления:

1. Крем: насыпаем в емкость сахар для приготовления карамели. Ставим емкость на небольшой огонь и постоянно помешиваем, пока весь сахар не растает и не станет коричневым. Крутим емкость, чтобы жженый сахар распределился по стенкам.

2. Отдельно в миске смешиваем яйца с сахаром, ванилью и молоком, затем выливаем тонкой струйкой на карамелизованный сахар. Будьте осторожны: обе смеси могут слегка шипеть. Хорошо перемешиваем, затем помещаем емкость в нагретую духовку и готовим в течение 20-25 минут до загустения крема.

Пирожное с какао и кремом из жженого сахара

3. Для приготовления коржа: белки взбиваем с сахаром, отдельно в миске взбиваем желтки с солью. Когда белки хорошо взбились, аккуратно смешиваем их с желтками.

Постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и какао. Полученную смесь добавляем к крему из жженого сахара и выпекаем корж на маленьком огне приблизительно 20 минут. Оставляем остывать до следующего дня.

4. Переворачиваем пирожное в форму, чтобы крем был сверху. Нарезаем на кусочки и украшаем взбитыми сливками или фруктами.

Пирожное с какао и кремом из жженого сахара

Желаем вам удачи в приготовлении этого десерта!

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