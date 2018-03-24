Пирожное с какао и кремом из жженого сахара

Этот сладкий десерт действительно очень вкусный. В нем вкус какао дополняется и оттеняется привкусом жженого сахара. Пирожное получается не очень жирным, но при этом довольно сытным. Такой десерт довольно просто готовить. Приятного вам аппетита!

Ингредиенты для коржа:

– 4 яйца

– 30 г какао

– 120 г муки

– разрыхлитель

– 120 г сахара.

Ингредиенты для крема из жженого сахара:

– 5 яиц

– 1 литр молока

– 50 г сахара для карамелизации

– 150 г сахара

– ванильная эссенция.

Для украшения:

– взбитые сливки.

Способ приготовления:

1. Крем: насыпаем в емкость сахар для приготовления карамели. Ставим емкость на небольшой огонь и постоянно помешиваем, пока весь сахар не растает и не станет коричневым. Крутим емкость, чтобы жженый сахар распределился по стенкам.

2. Отдельно в миске смешиваем яйца с сахаром, ванилью и молоком, затем выливаем тонкой струйкой на карамелизованный сахар. Будьте осторожны: обе смеси могут слегка шипеть. Хорошо перемешиваем, затем помещаем емкость в нагретую духовку и готовим в течение 20-25 минут до загустения крема.

3. Для приготовления коржа: белки взбиваем с сахаром, отдельно в миске взбиваем желтки с солью. Когда белки хорошо взбились, аккуратно смешиваем их с желтками.

Постепенно добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и какао. Полученную смесь добавляем к крему из жженого сахара и выпекаем корж на маленьком огне приблизительно 20 минут. Оставляем остывать до следующего дня.

4. Переворачиваем пирожное в форму, чтобы крем был сверху. Нарезаем на кусочки и украшаем взбитыми сливками или фруктами.

Желаем вам удачи в приготовлении этого десерта!