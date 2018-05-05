Четыре вкуса

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Домашняя тушенка из курицы

Домашняя тушенка из курицы

Ингредиенты:

  • -Курица- 2000 граммов
  • -Перец черный горошек- 20 штук
  • -Соль- 20 граммов
  • -Лавровый лист- 4 штуки

Приготовление

  1. С мяса курицы снимаем кожу, нарезаем мелкими кусочками, отделаем мяско от костей, укладываем в кастрюльку, солим, перчим, используем любые приправы, которые вам нравятся. Ставим кастрюльку с мяском минут на 40 в холодильник.
  2. Банки тщательно стерилизуем.
  3. Укладываем по 10 перчинок горошком и по 2 лавровых листочка на дно каждой стерильной баночки.
  4. В банки раскладываем мясо, не нужно их «набивать» очень плотно. Накройте их фольгой вместо крышки.
  5. Банки отправляем в холодную духовку, включаем на 150 С и оставляем на 4,5 часа.
  6. Когда отключите духовку пусть банки постоят там еще пол часа, чтобы остыли. Затем достаньте банки и закатайте их стерилизованными крышками, переверните.

Приятного аппетита!

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