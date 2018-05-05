Домашняя тушенка из курицы

Ингредиенты:
- -Курица- 2000 граммов
- -Перец черный горошек- 20 штук
- -Соль- 20 граммов
- -Лавровый лист- 4 штуки
Приготовление
- С мяса курицы снимаем кожу, нарезаем мелкими кусочками, отделаем мяско от костей, укладываем в кастрюльку, солим, перчим, используем любые приправы, которые вам нравятся. Ставим кастрюльку с мяском минут на 40 в холодильник.
- Банки тщательно стерилизуем.
- Укладываем по 10 перчинок горошком и по 2 лавровых листочка на дно каждой стерильной баночки.
- В банки раскладываем мясо, не нужно их «набивать» очень плотно. Накройте их фольгой вместо крышки.
- Банки отправляем в холодную духовку, включаем на 150 С и оставляем на 4,5 часа.
- Когда отключите духовку пусть банки постоят там еще пол часа, чтобы остыли. Затем достаньте банки и закатайте их стерилизованными крышками, переверните.
Приятного аппетита!
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