Секрет чесночного порошка: привычный аромат плюс свежее дыхание

Божественный запах чеснока и мысль о том, что позволить себе то или иное блюдо просто нельзя. Такая ситуация однозначно знакома любителям пряностей. Не отказывать себе в любимой еде поможет чесночный порошок. Обработанный особым способом и стертый в порошок чеснок имеет одну уникальную особенность. Он делает блюда ароматными, оставляя при этом дыхание свежим.
Приготовление шаг за шагом:
- Очищенный чеснок нарезаем тонкими пластинами и выкладываем на противень.
- Отправляем в духовку, разогретую не более чем до 100 С (при температуре 50 С можно оставить чеснок на всю ночь). В летний период можно сушить чеснок и на улице.
- Сухие ломтики измельчаем на кофемолке и просеиваем через сито.
- По желанию добавляем в порошок другие пряности.
Убедиться в том, насколько легко приготовить чесночный порошок поможет видео.
Приятного вам аппетита и самых вкусных и полезных блюд!
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