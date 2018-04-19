Секрет чесночного порошка: привычный аромат плюс свежее дыхание

Божественный запах чеснока и мысль о том, что позволить себе то или иное блюдо просто нельзя. Такая ситуация однозначно знакома любителям пряностей. Не отказывать себе в любимой еде поможет чесночный порошок. Обработанный особым способом и стертый в порошок чеснок имеет одну уникальную особенность. Он делает блюда ароматными, оставляя при этом дыхание свежим.

Приготовление шаг за шагом:

Очищенный чеснок нарезаем тонкими пластинами и выкладываем на противень.

Отправляем в духовку, разогретую не более чем до 100 С (при температуре 50 С можно оставить чеснок на всю ночь). В летний период можно сушить чеснок и на улице.

Сухие ломтики измельчаем на кофемолке и просеиваем через сито.

По желанию добавляем в порошок другие пряности.

Убедиться в том, насколько легко приготовить чесночный порошок поможет видео.

Приятного вам аппетита и самых вкусных и полезных блюд!