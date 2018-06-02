Куриные колбаски на сковороде с соусом Сальса

Если охлажденные колбаски отправить сразу в горячее масло, то натуральная оболочка сразу лопнет. Это повлияет не только на красоту блюда, но и на вкусовые качества, из мясного фарша уйдет много влаги, и он не будет сочным. Поэтому в сковороду сначала вливаем воду (100-120 мл), добавляем растительное масло (2 ст.л.) и затем выкладываем колбаски.