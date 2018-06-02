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Четыре вкуса

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Куриные колбаски на сковороде с соусом Сальса

Охлажденные колбаски – вкуснейший мясной полуфабрикат, который быстро готовят на гриле, в духовке или на плите. Процесс приготовления домашнего деликатеса очень трудоемкий, поэтому для вкусного и быстрого обеда или ужина покупаем его в магазине. Выбор очень большой, но особенно нежным и вкусными получается куриный полуфабрикат. Чтобы оболочка при обжарке не лопнула, воспользуемся одной хитростью. На гарнир подаем вареный картофель и соус Сальса из помидор, репчатого лука, чеснока и петрушки.
Ингредиенты
Инструкции
  1. Картофель очищаем, нарезаем крупными кубиками, отправляем в кастрюлю, заливаем водой, солим и варим 10-12 минут, зависит от сорта корнеплода.
  2. Если охлажденные колбаски отправить сразу в горячее масло, то натуральная оболочка сразу лопнет. Это повлияет не только на красоту блюда, но и на вкусовые качества, из мясного фарша уйдет много влаги, и он не будет сочным. Поэтому в сковороду сначала вливаем воду (100-120 мл), добавляем растительное масло (2 ст.л.) и затем выкладываем колбаски.
  3. Ставим на средний огонь, накрываем и варим с одной стороны 5 минут.
  4. Переворачиваем полуфабрикат на другую сторону и варим еще под крышкой 5 минут. Чтобы получились полоски, как на гриле, можно воспользоваться сковородой-гриль.
  5. Затем жарим 5 минут, не накрывая, переворачиваем и готовим другую сторону такое же время. Общее время приготовления полуфабриката составит 20 минут.
  6. Параллельно готовим соус Сальса. В ступку отправляем мелко нарезанные листики петрушки, измельченную дольку чеснока, добавляем соль (1 щепотка), масло (1 ст.л.), молотые черный и острый красный перцы.
  7. Хорошо все перетираем и заправка для соуса готова.
  8. Помидор нарезаем небольшими кубиками, репчатый лук – мелко. Отправляем все в ступку.
  9. Хорошо перемешиваем и соус Сальса готов.
  10. Румяные куриные колбаски на сковороде снимаем с огня, перекладываем на большие тарелки (по 2 шт.), добавляем рядом вареный горячий картофель, посыпаем его нарезанным укропом, выкладываем соус Сальса (по ½ части) и сразу подаем с хрустящим хлебом. Приятного аппетита!!!
Примечания для рецепта

Советы в приготовлении:
• По такому рецепту можно приготовить любые охлажденные колбаски из свинины и говядины, но время приготовления увеличится на 10-12 минут.
• К такому основному блюду на гарнир отлично еще подойдут обжаренные грибы (вешенка, шампиньоны), кабачки и баклажаны.
• Вместо соуса Сальса можно приготовить легкий овощной салатик из помидор, огурцов и листьев салата.
• К жареным колбаскам отлично подходят кетчупы для шашлыка, гриля и соус Барбекю.

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