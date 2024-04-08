Отменный суп с печеночными кнедлями

бульон:

говядина на кости – 500-600 г

вода – 1,5-2 л

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сельдерей (по желанию) – 1-2 стебля

черный/душистый перец

лавровый лист – 1-2 шт.

кнедли:

говядина – 400 г

говяжья печень – 400 г

пшеничные сухари – 100 г

молоко – 120 мл

лук – 100-150 г

яйца – 3 шт.

сливочное масло (или смалец) – 15-20 г

черный перец

соль

дополнительно:

зеленый лук и петрушка

Зацмемся бульоном:

в кастрюле соединить мясо, овощи и специи

залить мясо с овощами водой

довести до кипения и варить на самом минимальном уровне нагрева 1,5-2 часа

Переходим к фаршу для кнедлей:

сухари залить молоком и перемешать – отставить пока в сторону

лук нарезать мелким кубиком и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета – отставить пока в сторону

говядину и печень измельчить с помощью мясорубки (или блендера)

в говяже-печеночный фарш добавить яйца – перемешать

добавить набухшие сухари и обжаренный лук – перемешать

добавить соль и черный перец – перемешать

«пробить» погружным блендером до однородности

Бульон процедить через сито (мясо из бульона НЕ понадобится)

Добавить в бульон соль – перемешать

Небольшую часть бульона перелить в кастрюлю и сюда же влить примерно 0,5 л воды

Поставить кастрюлю на огонь и довести разбавленный бульон до кипения

С помощью ложки для мороженого и двух обычных ложек сформировать кнедли и по одной опустить в кипящий бульон (кнедли варить партиями!)

Снова довести бульон до кипения, накрыть кастрюлю крышкой, снизить уровень нагрева и варить кнедли 5-7 минут (не больше!)

Готовые кнедли достать из бульона и выложить в порционные тарелки (по 2-3 штучки на порцию)

Залить кнедли горячим (не разведенным) бульоном

Присыпать измельченным зеленым луком и петрушкой