Отменный суп с печеночными кнедлями

Ингредиенты
бульон:
говядина на кости – 500-600 г
вода – 1,5-2 л
морковь – 1 шт.
лук – 1 шт.
сельдерей (по желанию) – 1-2 стебля
черный/душистый перец
лавровый лист – 1-2 шт.
кнедли:
говядина – 400 г
говяжья печень – 400 г
пшеничные сухари – 100 г
молоко – 120 мл
лук – 100-150 г
яйца – 3 шт.
сливочное масло (или смалец) – 15-20 г
черный перец
соль
дополнительно:
зеленый лук и петрушка
Рецепт приготовления
Зацмемся бульоном:
в кастрюле соединить мясо, овощи и специи
залить мясо с овощами водой
довести до кипения и варить на самом минимальном уровне нагрева 1,5-2 часа
Переходим к фаршу для кнедлей:
сухари залить молоком и перемешать – отставить пока в сторону
лук нарезать мелким кубиком и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета – отставить пока в сторону
говядину и печень измельчить с помощью мясорубки (или блендера)
в говяже-печеночный фарш добавить яйца – перемешать
добавить набухшие сухари и обжаренный лук – перемешать
добавить соль и черный перец – перемешать
«пробить» погружным блендером до однородности
Бульон процедить через сито (мясо из бульона НЕ понадобится)
Добавить в бульон соль – перемешать
Небольшую часть бульона перелить в кастрюлю и сюда же влить примерно 0,5 л воды
Поставить кастрюлю на огонь и довести разбавленный бульон до кипения
С помощью ложки для мороженого и двух обычных ложек сформировать кнедли и по одной опустить в кипящий бульон (кнедли варить партиями!)
Снова довести бульон до кипения, накрыть кастрюлю крышкой, снизить уровень нагрева и варить кнедли 5-7 минут (не больше!)
Готовые кнедли достать из бульона и выложить в порционные тарелки (по 2-3 штучки на порцию)
Залить кнедли горячим (не разведенным) бульоном
Присыпать измельченным зеленым луком и петрушкой
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