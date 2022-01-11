Оладушки из брокколи

брокколи - 400 гр.

яйцо - 1 шт.

мука - 4 ст.л.

молоко - 4 ст.л.

разрыхлитель - 3 гр.

масло оливковое - для жарки

соль

перец

Рецепт приготовления

1. Прежде всего промоем брокколи и разделим на соцветия.

2. Заливаем брокколи кипятком и ставим на огонь.

После закипания варим 3-4 минутки.

3. Кладем соцветия в блендер и измельчаем.

4. В брокколи добавляем яйцо, молоко, разрыхлитель и муку.

5. Тщательно перемешиваем до однородной массы.

6. На сковороду наливаем оливковое масло и выкладываем тесто в виде оладьев.

7. Жарим по 3-4 минутки с каждой стороны.

Выкладываем готовые оладьи на бумажное полотенце для того чтобы стекло масло.

9. Подаем на стол в гарячем или холодном виде.