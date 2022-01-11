Оладушки из брокколи

Ингредиенты
брокколи - 400 гр.
яйцо - 1 шт.
мука - 4 ст.л.
молоко - 4 ст.л.
разрыхлитель - 3 гр.
масло оливковое - для жарки
соль
перец
Рецепт приготовления
1. Прежде всего промоем брокколи и разделим на соцветия.
2. Заливаем брокколи кипятком и ставим на огонь.
После закипания варим 3-4 минутки.
3. Кладем соцветия в блендер и измельчаем.
4. В брокколи добавляем яйцо, молоко, разрыхлитель и муку.
5. Тщательно перемешиваем до однородной массы.
6. На сковороду наливаем оливковое масло и выкладываем тесто в виде оладьев.
7. Жарим по 3-4 минутки с каждой стороны.
Выкладываем готовые оладьи на бумажное полотенце для того чтобы стекло масло.
9. Подаем на стол в гарячем или холодном виде.
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