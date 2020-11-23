Салат «Елочная игрушка»: красивая идея подачи для праздничного стола

Салат на Новый год просто необходимо готовить креативно и изобретательно! Ведь этот замечательный праздник так и располагает к гастрономическому волшебству и запоминающимся на весь последующий год кулинарным артефактам.

Например, почему бы не предложить гостям салат в виде символа года, циферблата часов или новогодней игрушки? Такие тематические салаты великолепно подчеркнут торжество момента, украсят стол и станут невольным дополнительным развлечением для гостей. Салат «Елочная игрушка», рецепт которого сегодня мы публикуем, готовится из доступных продуктов, он очень легкий как в плане калорий, так и в плане исполнения, только необходимо заранее подготовить разноцветные овощи, которые бы служили колоритным украшением нашего красивого угощения.

Необходимые ингредиенты

курица (филе) – 300 г

огурец свежий – 2-3 шт.

консервированный ананас – 150 г

яйцо – 2-3 шт.

перец сладкий разноцветный – 2-3 шт.

сыр твердый – 70 г

майонез

соль

веточки укропа

Как приготовить салат «Елочная игрушка»

Куриную грудку/филе отварить, при необходимости филе снять с кости и освободить от шкурки, нарезать кубиками. Огурцы вымыть, осторожно снять овощерезкой тонкий верхний слой достаточно широкими полосами. Из этих полос необходимо будет вырезать кружочки-украшения на «игрушку», поэтому постарайтесь снять шкурку как можно более цельными кусочками. Отсекаем у огурцов кончики с двух сторон и нарезаем кубиками, аналогично, как и курицу. Все измельченные ингредиенты складываем в одну миску для дальнейшего перемешивания с майонезной заправкой. Вынимаем из банки несколько кружочков ананаса, оставляем на блюде, чтобы ушла лишняя жидкость, которая может привести к тому, что салат «потечет». Когда кружочки станут более-менее «сухими» – нарезаем кубиками к огурцам и курице. Самый ответственный шаг – нарезка сладкого перца и подготовка украшения для салата «Елочная игрушка». У нас для украшения были запланированы три цвета, которые дадут нам сладкий перец – красный, оранжевый и желтый плюс один зеленый цвет от огуречной шкурки. Вы же можете подбирать те цвета овощей, которые у вас есть в наличии, но желательно использовать не меньше трех тонов для украшения. Сладкий перец нарезаем крупными ломтиками, из которых удобно вырезать кружочки. Вырезать пять-шесть кружочков каждого цвета. Аналогично вырезать зеленые круги из огуречных шкурок. Ровные круги можно нарезать небольшой формочкой для печений или подходящего диаметра крышкой от бутылок. Остатки сладкого перца режем кубиками и отправляем в салат. Отваренные вкрутую куриные яйца измельчаем целиком, освободив от скорлупы, и дополняем ими наш новогодний салат. Заправляем салат майонезом, теперь можно попробовать его и подсолить. Для того чтобы красиво выложить салат на презентационное блюдо, вам необходимо найти у себя подходящую емкость/глубокую пиалу, которая напоминала бы вам в перевернутом виде полусферу. В такую тарелку необходимо выложить салат с достаточно сильным нажимом, все ингредиенты должны уплотниться, в таком виде салат не развалится при извлечении. Тарелку накрываем плоским блюдом для подачи, переворачиваем, немного встряхиваем. Вся «полусфера» салата окажется на блюде. Если все же у вас не получается правильно извлечь салат в виде шара на блюдо – простелите пиалу пищевой пленкой перед утрамбовыванием, так его переместить будет гораздо легче. Украшаем салат подготовленными разноцветными кружочками, фигурно расположив их по всей полусфере, как на фото. Если кружочки не хотят лепиться к поверхности салата – смажьте их с обратной стороны каплей майонеза. Натертым твердым сыром заполняем пространство между цветными кружочками. Из остатков огурца формируем петельку для иллюзорного подвешивания новогодней «игрушки» на елку, украшаем низ салата укропными веточками.

Принимайте дорогих гостей, покоряйте феерическими угощениями и будьте счастливы в Новом году!

Приятного аппетита.