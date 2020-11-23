Салат «Елочная игрушка»: красивая идея подачи для праздничного стола

Салат на Новый год просто необходимо готовить креативно и изобретательно! Ведь этот замечательный праздник так и располагает к гастрономическому волшебству и запоминающимся на весь последующий год кулинарным артефактам.
Например, почему бы не предложить гостям салат в виде символа года, циферблата часов или новогодней игрушки? Такие тематические салаты великолепно подчеркнут торжество момента, украсят стол и станут невольным дополнительным развлечением для гостей. Салат «Елочная игрушка», рецепт которого сегодня мы публикуем, готовится из доступных продуктов, он очень легкий как в плане калорий, так и в плане исполнения, только необходимо заранее подготовить разноцветные овощи, которые бы служили колоритным украшением нашего красивого угощения.
Необходимые ингредиенты
- курица (филе) – 300 г
- огурец свежий – 2-3 шт.
- консервированный ананас – 150 г
- яйцо – 2-3 шт.
- перец сладкий разноцветный – 2-3 шт.
- сыр твердый – 70 г
- майонез
- соль
- веточки укропа
Как приготовить салат «Елочная игрушка»
- Куриную грудку/филе отварить, при необходимости филе снять с кости и освободить от шкурки, нарезать кубиками. Огурцы вымыть, осторожно снять овощерезкой тонкий верхний слой достаточно широкими полосами. Из этих полос необходимо будет вырезать кружочки-украшения на «игрушку», поэтому постарайтесь снять шкурку как можно более цельными кусочками.
- Отсекаем у огурцов кончики с двух сторон и нарезаем кубиками, аналогично, как и курицу. Все измельченные ингредиенты складываем в одну миску для дальнейшего перемешивания с майонезной заправкой.
- Вынимаем из банки несколько кружочков ананаса, оставляем на блюде, чтобы ушла лишняя жидкость, которая может привести к тому, что салат «потечет». Когда кружочки станут более-менее «сухими» – нарезаем кубиками к огурцам и курице.
- Самый ответственный шаг – нарезка сладкого перца и подготовка украшения для салата «Елочная игрушка». У нас для украшения были запланированы три цвета, которые дадут нам сладкий перец – красный, оранжевый и желтый плюс один зеленый цвет от огуречной шкурки. Вы же можете подбирать те цвета овощей, которые у вас есть в наличии, но желательно использовать не меньше трех тонов для украшения.
- Сладкий перец нарезаем крупными ломтиками, из которых удобно вырезать кружочки. Вырезать пять-шесть кружочков каждого цвета. Аналогично вырезать зеленые круги из огуречных шкурок. Ровные круги можно нарезать небольшой формочкой для печений или подходящего диаметра крышкой от бутылок. Остатки сладкого перца режем кубиками и отправляем в салат.
- Отваренные вкрутую куриные яйца измельчаем целиком, освободив от скорлупы, и дополняем ими наш новогодний салат.
- Заправляем салат майонезом, теперь можно попробовать его и подсолить.
- Для того чтобы красиво выложить салат на презентационное блюдо, вам необходимо найти у себя подходящую емкость/глубокую пиалу, которая напоминала бы вам в перевернутом виде полусферу. В такую тарелку необходимо выложить салат с достаточно сильным нажимом, все ингредиенты должны уплотниться, в таком виде салат не развалится при извлечении.
- Тарелку накрываем плоским блюдом для подачи, переворачиваем, немного встряхиваем. Вся «полусфера» салата окажется на блюде. Если все же у вас не получается правильно извлечь салат в виде шара на блюдо – простелите пиалу пищевой пленкой перед утрамбовыванием, так его переместить будет гораздо легче.
- Украшаем салат подготовленными разноцветными кружочками, фигурно расположив их по всей полусфере, как на фото. Если кружочки не хотят лепиться к поверхности салата – смажьте их с обратной стороны каплей майонеза.
- Натертым твердым сыром заполняем пространство между цветными кружочками.
- Из остатков огурца формируем петельку для иллюзорного подвешивания новогодней «игрушки» на елку, украшаем низ салата укропными веточками.
Принимайте дорогих гостей, покоряйте феерическими угощениями и будьте счастливы в Новом году!
Приятного аппетита.
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