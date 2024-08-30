Готовим сборную мясную солянку

мясо (у меня говядина на кости) - 500 г

лук -2 шт. (1 шт. в бульон, 1 шт. в зажарку)

огурцы соленые - 400 г

морковь - 1 шт.

томатная паста - 2 ст.л

огуречный рассол - 150 мл.

сосиски - 2 шт. (130 г)

полукопченая колбаса - 120 г

охотничьи колбаски полукопченые - 70 г

ветчина - 100 г

маслины без косточки - 60 г

жидкость с маслин - 100 г

вода в зажарку - 100 мл.

лимон - 1 шт.

зелень

соль

перец

Положите в кастрюлю 500 г говядины на кости и одну очищенную луковицу. Залейте 2 литрами воды.

Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на средний огонь. Доведите почти до кипения.

Перед закипанием снимите образовавшуюся пену ложкой или ситечком.

Доведите бульон до кипения, затем накройте крышкой и варите на медленном огне в течение 1 часа.

Подготовка ингредиентов для зажарки:

Луковицу нарежьте кубиками.

Морковь натрите на крупной тёрке.

Огурцы (4 штуки) нарежьте кубиками.

Сосиски (2 штуки, 130 г) нарежьте кружочками.

Полукопчёную колбасу (120 г) нарежьте соломкой.

Охотничьи колбаски (70 г) нарежьте кружочками.

Ветчину (100 г) нарежьте кубиками.

Через час варки выньте мясо и луковицу из бульона. Накройте крышкой и дайте мясу остыть.

Приготовление зажарки:

На сковороде разогрейте 3 столовые ложки растительного масла. Обжарьте лук до золотистого цвета.

Добавьте морковь и обжаривайте около 1 минуты.

Добавьте нарезанные огурцы и 2 столовые ложки томатной пасты. Хорошо перемешайте.

Влейте 150 мл огуречного рассола, перемешайте и готовьте ещё около 2 минут.

Добавьте все нарезанные колбасные изделия и сосиски. Жарьте 5 минут.

Остывшую говядину нарежьте кубиками.

Горячий бульон снова поставьте на плиту и добавьте в него зажарку.

Добавьте нарезанную говядину и маслины без косточек (60 г).

Попробуйте на соль и добавьте по вкусу, при необходимости добавьте немного чёрного перца.

Влейте 100 мл жидкости из-под маслин. Накройте крышкой, доведите до кипения и варите на слабом огне 7 минут.

Подавайте солянку горячей, добавив в каждую тарелку кружок лимона, посыпав зеленью и добавив сметану.

Кушать подано!



