Готовим вкусное имбирное печенье

В чаше смешайте одно яйцо, один желток и сахар.

Белок второго яйца будем использовать для глазури.

Добавляем растопленное сливочное масло и мед.

Все перемешиваем.

Затем всыпаем муку, корицу, имбирь и 0,5 ч.л. соды.

Замешиваем тесто.

Чтобы с ним удобнее было работать - убираем его на полчаса в холодильник.

С помощью формочек вырезаем печеньки и перекладываем их на противень с пергаментной бумагой.

Выпекаем при 180 градусах.

Печеньки не должны сильно подрумяниться, не пересушите их!

Готовое печенье можно украсить с помощью глазури.

Для этого в чаше смешиваем белок одного яйца, сахарную пудру и лимонный сок.