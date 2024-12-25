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Четыре вкуса

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Готовим вкусное имбирное печенье

Фото к рецепту: Простой рецепт имбирного печенья

Ингредиенты

  • масло сливочное 100 г
  • сахар 100 г
  • мед 100 г
  • корица 1 ч.л.
  • имбирь 1 ч.л.
  • соль щепотка
  • сода 0,5 ч.л.
  • яйцо 1 шт. + 1 желток
  • мука 380 г
  • глазурь:
  • белок 1 шт.
  • сахарная пудра 170 г
  • лимонный сок 0,5 ч.л.

Рецепт приготовления

В чаше смешайте одно яйцо, один желток и сахар.

Белок второго яйца будем использовать для глазури.

Добавляем растопленное сливочное масло и мед.

Все перемешиваем.

Затем всыпаем муку, корицу, имбирь и 0,5 ч.л. соды.

Замешиваем тесто.

Чтобы с ним удобнее было работать - убираем его на полчаса в холодильник.

С помощью формочек вырезаем печеньки и перекладываем их на противень с пергаментной бумагой.

Выпекаем при 180 градусах.

Печеньки не должны сильно подрумяниться, не пересушите их!

Готовое печенье можно украсить с помощью глазури.

Для этого в чаше смешиваем белок одного яйца, сахарную пудру и лимонный сок.

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