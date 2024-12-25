Готовим вкусное имбирное печенье

Ингредиенты
- масло сливочное 100 г
- сахар 100 г
- мед 100 г
- корица 1 ч.л.
- имбирь 1 ч.л.
- соль щепотка
- сода 0,5 ч.л.
- яйцо 1 шт. + 1 желток
- мука 380 г
- глазурь:
- белок 1 шт.
- сахарная пудра 170 г
- лимонный сок 0,5 ч.л.
Рецепт приготовления
В чаше смешайте одно яйцо, один желток и сахар.
Белок второго яйца будем использовать для глазури.
Добавляем растопленное сливочное масло и мед.
Все перемешиваем.
Затем всыпаем муку, корицу, имбирь и 0,5 ч.л. соды.
Замешиваем тесто.
Чтобы с ним удобнее было работать - убираем его на полчаса в холодильник.
С помощью формочек вырезаем печеньки и перекладываем их на противень с пергаментной бумагой.
Выпекаем при 180 градусах.
Печеньки не должны сильно подрумяниться, не пересушите их!
Готовое печенье можно украсить с помощью глазури.
Для этого в чаше смешиваем белок одного яйца, сахарную пудру и лимонный сок.
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