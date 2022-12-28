Вкусные мясные рулетики с сыром и грибами

Ингредиенты
- мясо (свинина) — 8 стейков
- соевый соус — 3 ст.л
- зернистая горчица — 1 ст.л
- чеснок — 3-4 зубчика
- кетчуп — 2 ст.л
- растительное масло — 2 ст.л
- чесночный порошок — 1 ч.л
- копченая паприка — 1 ст.л
- сок апельсина — 1/2 шт
- соль — 1 ч.л
- лук — 1/2 шт
- шампиньоны — 300 гр
- фета — 100 гр
Рецепт приготовления
Мясо отбейте мясо в тонкий пласт. Смажьте соевым соусом, зернистой горчицей и натрите чесноком. Оставьте мариноваться на 1 час.
Подготовьте глазурь. Смешайте кетчуп, растительное масло, чесночный порошок, копченую паприку, соль и апельсиновый сок.
Лук и грибы мелко нарежьте. Обжарьте лук в течение 2-3 минут. Добавьте в сковороду грибы, посолите и готовьте еще 3-4 минуты.
На край каждой отбивной выложите грибную начинку. Сверху покрошите по кусочку феты.
Заверните в плотные рулетики. Выложите в форму для выпечки и смажьте глазурью.
Запекайте 35-40 минут в разогретой до 200 С духовке.
Кушать подано!
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