Четыре вкуса

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Вкусные мясные рулетики с сыром и грибами

Фото к рецепту: Мясные рулетики с грибами и сыром

Ингредиенты

  • мясо (свинина) — 8 стейков
  • соевый соус — 3 ст.л
  • зернистая горчица — 1 ст.л
  • чеснок — 3-4 зубчика
  • кетчуп — 2 ст.л
  • растительное масло — 2 ст.л
  • чесночный порошок — 1 ч.л
  • копченая паприка — 1 ст.л
  • сок апельсина — 1/2 шт
  • соль — 1 ч.л
  • лук — 1/2 шт
  • шампиньоны — 300 гр
  • фета — 100 гр

Рецепт приготовления

Мясо отбейте мясо в тонкий пласт. Смажьте соевым соусом, зернистой горчицей и натрите чесноком. Оставьте мариноваться на 1 час.

Подготовьте глазурь. Смешайте кетчуп, растительное масло, чесночный порошок, копченую паприку, соль и апельсиновый сок.

Лук и грибы мелко нарежьте. Обжарьте лук в течение 2-3 минут. Добавьте в сковороду грибы, посолите и готовьте еще 3-4 минуты.

На край каждой отбивной выложите грибную начинку. Сверху покрошите по кусочку феты.

Заверните в плотные рулетики. Выложите в форму для выпечки и смажьте глазурью.

Запекайте 35-40 минут в разогретой до 200 С духовке.

Кушать подано!

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