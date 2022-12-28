Вкусные мясные рулетики с сыром и грибами

Мясо отбейте мясо в тонкий пласт. Смажьте соевым соусом, зернистой горчицей и натрите чесноком. Оставьте мариноваться на 1 час.

Подготовьте глазурь. Смешайте кетчуп, растительное масло, чесночный порошок, копченую паприку, соль и апельсиновый сок.

Лук и грибы мелко нарежьте. Обжарьте лук в течение 2-3 минут. Добавьте в сковороду грибы, посолите и готовьте еще 3-4 минуты.

На край каждой отбивной выложите грибную начинку. Сверху покрошите по кусочку феты.

Заверните в плотные рулетики. Выложите в форму для выпечки и смажьте глазурью.

Запекайте 35-40 минут в разогретой до 200 С духовке.

Кушать подано!