Четыре вкуса

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Жареные помидоры в сырном кляре

Жареные помидоры в сырном кляре

Ингредиенты:

  • 4 крепких плотных помидора
  • сушеная молотая паприка
  • чеснок молотый или свежий, натертый на мелкой терке
  • черный или красный молотый перец
  • 150 гр. твердого сыра
  • майонез или сметана — 2 ст. ложки
  • яйца — 2 шт.
  • растительное масло для жарки

Приготовление:
1. Помидоры помыть, опустить на несколько секунд в кипяток, снять кожицу.
2. Нарезать кружочками, посыпать паприкой, чесноком, черным или красным перцем на Ваше усмотрение
3. Делаем кляр: взбейте 2 яйца, смешайте с 2 ст.ложками сметаны или майонеза, добавьте тертый сыр, все еще раз тщательно перемешайте.

4. По желанию кляр можно посолить, но я обычно этого не делаю, т.к. кислинки от майонеза и сыра достаточно. Но мой муж, например, всегда требует к жареным помидорам подавать соль.

5. Раскалите сковороду, полейте ее маслом, дождитесь, чтобы оно хорошо прогрелось.
6. Далее помидоры окуните в кляр и выложите на сковороду с помощью ложки или лопатки.
7. Обжаривайте помидоры до золотистой корочки. Жареные помидоры в сырном кляре готовы!
Приятного аппетита!

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