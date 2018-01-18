Ингредиенты:

4 крепких плотных помидора

сушеная молотая паприка

чеснок молотый или свежий, натертый на мелкой терке

черный или красный молотый перец

150 гр. твердого сыра

майонез или сметана — 2 ст. ложки

яйца — 2 шт.

растительное масло для жарки

Приготовление:

1. Помидоры помыть, опустить на несколько секунд в кипяток, снять кожицу.

2. Нарезать кружочками, посыпать паприкой, чесноком, черным или красным перцем на Ваше усмотрение

3. Делаем кляр: взбейте 2 яйца, смешайте с 2 ст.ложками сметаны или майонеза, добавьте тертый сыр, все еще раз тщательно перемешайте.

4. По желанию кляр можно посолить, но я обычно этого не делаю, т.к. кислинки от майонеза и сыра достаточно. Но мой муж, например, всегда требует к жареным помидорам подавать соль.

5. Раскалите сковороду, полейте ее маслом, дождитесь, чтобы оно хорошо прогрелось.

6. Далее помидоры окуните в кляр и выложите на сковороду с помощью ложки или лопатки.

7. Обжаривайте помидоры до золотистой корочки. Жареные помидоры в сырном кляре готовы!

Приятного аппетита!