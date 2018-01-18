Ингредиенты:
- 4 крепких плотных помидора
- сушеная молотая паприка
- чеснок молотый или свежий, натертый на мелкой терке
- черный или красный молотый перец
- 150 гр. твердого сыра
- майонез или сметана — 2 ст. ложки
- яйца — 2 шт.
- растительное масло для жарки
Приготовление:
1. Помидоры помыть, опустить на несколько секунд в кипяток, снять кожицу.
2. Нарезать кружочками, посыпать паприкой, чесноком, черным или красным перцем на Ваше усмотрение
3. Делаем кляр: взбейте 2 яйца, смешайте с 2 ст.ложками сметаны или майонеза, добавьте тертый сыр, все еще раз тщательно перемешайте.
4. По желанию кляр можно посолить, но я обычно этого не делаю, т.к. кислинки от майонеза и сыра достаточно. Но мой муж, например, всегда требует к жареным помидорам подавать соль.
5. Раскалите сковороду, полейте ее маслом, дождитесь, чтобы оно хорошо прогрелось.
6. Далее помидоры окуните в кляр и выложите на сковороду с помощью ложки или лопатки.
7. Обжаривайте помидоры до золотистой корочки. Жареные помидоры в сырном кляре готовы!
Приятного аппетита!
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