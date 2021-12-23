Два в одном: рулет и роллы из лаваша

Ингредиенты
лаваш тонкий 1,5 шт.
огурец 3 шт.
сыр плавленый сливочный 200 гр.
сыр творожный 150 гр.
сурими 200 гр.
крабовые палочки 3 шт.
чеснок 2 зубчика
зелень (кинза, укроп) 1/2 пуч.
Рецепт приготовления
Сыр использовать комнатной температуры!
Мелко порезать сурими (можно заменить рыбой - которую любите).
Мелко нарезать 2 огурца.
Один лаваш (большой) расстелить и намазать тонким слоем плавленым сливочным сыром.
Сверху равномерно (насколько возможно) распределить огурцы и сурими.
Закрутить рулет, легонько придавливая.
Отправить в холодильник, чтобы сыр немного окреп и форма схватилась.
Затем в миске смешать творожный сыр, зелен, чеснок.
Расстелить лаваш и выкладывать полоской (примерно 1,5-2 см) по ширине лаваша : сыр, сверху тонко нарезанные ломтики лаваша, рядом тонко нарезанные крабовые палочки - по одной штучке в ряд.
Затем закрутить в 1,5 оборота, сформировав тонкий рулет.
И так три раза (или сколько хватит ингредиентов).
Отправить так же в холодильник.
Перед подачей нарезать первый рулет ломтиками толщиной 1-1,5 см.
Выложить по кругу по краю блюда.
Тонкие рулетики порезать наискосок ломтиками толщиной 2-3 см.
Получаются роллы из лаваша.
Выложить в середину блюда и подавать к столу.
Кушать полано!
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