Два в одном: рулет и роллы из лаваша

лаваш тонкий 1,5 шт.

огурец 3 шт.

сыр плавленый сливочный 200 гр.

сыр творожный 150 гр.

сурими 200 гр.

крабовые палочки 3 шт.

чеснок 2 зубчика

зелень (кинза, укроп) 1/2 пуч.

Рецепт приготовления

Сыр использовать комнатной температуры!

Мелко порезать сурими (можно заменить рыбой - которую любите).

Мелко нарезать 2 огурца.

Один лаваш (большой) расстелить и намазать тонким слоем плавленым сливочным сыром.

Сверху равномерно (насколько возможно) распределить огурцы и сурими.

Закрутить рулет, легонько придавливая.

Отправить в холодильник, чтобы сыр немного окреп и форма схватилась.

Затем в миске смешать творожный сыр, зелен, чеснок.

Расстелить лаваш и выкладывать полоской (примерно 1,5-2 см) по ширине лаваша : сыр, сверху тонко нарезанные ломтики лаваша, рядом тонко нарезанные крабовые палочки - по одной штучке в ряд.

Затем закрутить в 1,5 оборота, сформировав тонкий рулет.

И так три раза (или сколько хватит ингредиентов).

Отправить так же в холодильник.

Перед подачей нарезать первый рулет ломтиками толщиной 1-1,5 см.

Выложить по кругу по краю блюда.

Тонкие рулетики порезать наискосок ломтиками толщиной 2-3 см.

Получаются роллы из лаваша.

Выложить в середину блюда и подавать к столу.

Кушать полано!