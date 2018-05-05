Куриный холодец

Ингредиенты:

-Курица — 1 шт.

-Лук репчатый — 1 шт.

-Морковь — 140 г

-Чеснок, дольки — 5 шт.

-Соль пищевая — 1 ч. л.

-Перец темный горошком — 5 шт.

-Лавровый лист — 4 шт.

-Яйца куриные — 2 шт.

-Кинза — 5 г

Приготовление:

1. Снять шкуру с курицы. У меня курица была чрезвычайно большая — 5 кг, потому я употребляла лишь половину, ежели у вас маленькая — используйте ее полностью.

2. Положить куру в кастрюлю и залить ее прохладной водой, чтоб она на 5 см покрыла курицу (приблизительно 4 литра). Поставить кастрюлю на мощный огонь.

3. Когда вода закипит, снять пену и уменьшить огонь. Варить 4 часа на малом огне, временами снимая пену и жир. Воды обязано остаться в 2 раза меньше, и мясо вполне отступит от кости. Добавить очищенную морковь, луковицу, чеснок, варить еще 30 минут.

4. Потом добавить соль по вкусу, лавровый лист и темный перец горошком и бросить вариться еще на 30 минут.

5. Пока доваривается бульон, отварить яйца вкрутую, охладить их, потом почистить. Морковь почистить, для мягкости ее можно предварительно проварить в бульоне приблизительно 5−7 минут, но это на любителя. Порезать смешными формами для последующего декорации холодца.

6. Почистить чеснок и порезать тонкими ломтиками.

7. Вареную морковь, луковицу и чеснок извлечь из бульона и выбросить. Бульон процедить и отставить его охлаждаться. Мясо разделить от костей, которые также выбрасываются, порезать либо поделить на малюсенькие куски и выложить в форму.

8. Яйца порезать вдоль и разложить сверху мяса, добавить нарезанную морковь, чеснок, и по завершении украсить зеленью петрушки либо кинзы.

9. Щепетильно залить процеженным и остывшим бульоном, поставить застывать в холодильник.

10. Подавать холодец с хреном либо горчицей. Можно приготовить соус: сметана, хрен, чеснок — все трется на мелкой терке и перемешивается с измельченной зеленью.

Приятного аппетита!