Четыре вкуса

305 869 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • елена дыскина22 декабря, 2:09
    Дай то Бог!Год Быка – 2021: ...
  • natanekrasova469 декабря, 7:17
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...
  • Алексей2 декабря, 13:49
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...

Запеченная свиная шея в рукаве

Фото к рецепту: Запеченная свиная шея в рукаве

Ингредиенты

  • мясо свиная шея 1,5 кг.
  • чеснок - 8-9 зубчиков
  • перец чёрный – ½ ч.л.
  • хмели-сунели – 1 ч.л.
  • соль крупная с зеленью – 2 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • рукав для запекания

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовить все ингредиенты для рецепта. Мясо промыть и высушить салфеткой.

Подготовить маринад для мяса, для чего в посуде смешать растительное масло, хмели-сунели, чёрный перец, паприку и соль с зеленью.

У меня «адыгейская».

Убрать в сторону маринад для набухания приправы.

Чеснок очистить от шелухи.

Нарезать зубчики вдоль пополам.

Делая в куске мяса проколы ножом вставить вглубь куска весь чеснок с обеих сторон.

В глубокой ёмкости на мясо вылить весь маринад, минута массажа и оставить на маринование от 2 до 10 часов, плотно укрыв мясо в маринаде под пищевой плёнкой.

Выложить кусок в рукав для запекания, скрепив рукав с обеих сторон.

Сделать в плёнке единичный прокол зубочисткой сверху для выхода лишнего пара.

Отправить блюдо в разогретую духовку при 200С на 90 минут.

Если по истечении времени мясо не подрумянилось, сделайте поверху разрез плёнки и продолжайте запекать ещё 5-10 минут.

Приятного аппетита!

Видео рецепт

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх