Запеченная свиная шея в рукаве

Ингредиенты
- мясо свиная шея 1,5 кг.
- чеснок - 8-9 зубчиков
- перец чёрный – ½ ч.л.
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- соль крупная с зеленью – 2 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- рукав для запекания
Пошаговый рецепт приготовления
Подготовить все ингредиенты для рецепта. Мясо промыть и высушить салфеткой.
Подготовить маринад для мяса, для чего в посуде смешать растительное масло, хмели-сунели, чёрный перец, паприку и соль с зеленью.
У меня «адыгейская».
Убрать в сторону маринад для набухания приправы.
Чеснок очистить от шелухи.
Нарезать зубчики вдоль пополам.
Делая в куске мяса проколы ножом вставить вглубь куска весь чеснок с обеих сторон.
В глубокой ёмкости на мясо вылить весь маринад, минута массажа и оставить на маринование от 2 до 10 часов, плотно укрыв мясо в маринаде под пищевой плёнкой.
Выложить кусок в рукав для запекания, скрепив рукав с обеих сторон.
Сделать в плёнке единичный прокол зубочисткой сверху для выхода лишнего пара.
Отправить блюдо в разогретую духовку при 200С на 90 минут.
Если по истечении времени мясо не подрумянилось, сделайте поверху разрез плёнки и продолжайте запекать ещё 5-10 минут.
Приятного аппетита!
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