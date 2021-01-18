Запеченная свиная шея в рукаве

Подготовить все ингредиенты для рецепта. Мясо промыть и высушить салфеткой.

Подготовить маринад для мяса, для чего в посуде смешать растительное масло, хмели-сунели, чёрный перец, паприку и соль с зеленью.

У меня «адыгейская».

Убрать в сторону маринад для набухания приправы.

Чеснок очистить от шелухи.

Нарезать зубчики вдоль пополам.

Делая в куске мяса проколы ножом вставить вглубь куска весь чеснок с обеих сторон.

В глубокой ёмкости на мясо вылить весь маринад, минута массажа и оставить на маринование от 2 до 10 часов, плотно укрыв мясо в маринаде под пищевой плёнкой.

Выложить кусок в рукав для запекания, скрепив рукав с обеих сторон.

Сделать в плёнке единичный прокол зубочисткой сверху для выхода лишнего пара.

Отправить блюдо в разогретую духовку при 200С на 90 минут.

Если по истечении времени мясо не подрумянилось, сделайте поверху разрез плёнки и продолжайте запекать ещё 5-10 минут.

Приятного аппетита!