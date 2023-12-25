Салат с виноградом и копченой курицей на Новый Год

Ингредиенты
виноград - 400 г
копченая куриная четверть - 1 шт.
ананас консервированный - 300 г
яйца - 5 шт.
сыр твердый - 150 г
майонез - 200 г
соль
Рецепт приготовления
Копченую четверть нарезаю произвольно, сыр и вареные яйца тру на крупной терке, консервированный ананас использую в кусочках.
Виноград использую двух цветов, разрезаю на половинки, если есть косточки удаляю.
Собираю салат на большой плоской тарелке, на тарелку ставлю разъемное кольцо (диаметр 18-19см.), на середину ставлю стакан.
1й слой - измельченная копченая курица + майонез;
2й слой - ананас;
3й слой - яйца, солю по вкусу + майонез;
3й слой - сыр + майонез;
Осторожно убираю стакан, и снимаю кольцо.
Бока салата обмазываю майонезом, чтобы виноград лучше держался.
Виноград выкладываю спиральными дугами.
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