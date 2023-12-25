Салат с виноградом и копченой курицей на Новый Год

виноград - 400 г

копченая куриная четверть - 1 шт.

ананас консервированный - 300 г

яйца - 5 шт.

сыр твердый - 150 г

майонез - 200 г

соль

Копченую четверть нарезаю произвольно, сыр и вареные яйца тру на крупной терке, консервированный ананас использую в кусочках.

Виноград использую двух цветов, разрезаю на половинки, если есть косточки удаляю.

Собираю салат на большой плоской тарелке, на тарелку ставлю разъемное кольцо (диаметр 18-19см.), на середину ставлю стакан.

1й слой - измельченная копченая курица + майонез;

2й слой - ананас;

3й слой - яйца, солю по вкусу + майонез;

3й слой - сыр + майонез;

Осторожно убираю стакан, и снимаю кольцо.

Бока салата обмазываю майонезом, чтобы виноград лучше держался.

Виноград выкладываю спиральными дугами.