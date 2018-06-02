Кексы (или пирог) из плавленных сырков с зеленью честно говоря больше напоминают нежный омлет с начинкой, чем «кекс» как таковой. Но несмотря на небольшое несоответствие названию, они очень вкусные, сытные и нежные — отличный вариант для завтрака. Так же хороши как в горячем, так и в холодном виде.

В состав кексов из плавленных сырков с зеленью входит:

150гр плавленных сырков;

3-4 ст. Новости СМИ2

2 яйца;

щепотка соли;

1 ст.л. сахара;

4 ст.л. муки;

1 ч.л. разрыхлителя теста;

4 ст.л. сметаны.

Способ приготовления кексов из плавленных сырков с зеленью:

Плавленные сырки натираем на терке.

Добавляем нарезанную зелень укропа.

В чаше взбалтываем яйца…

добавляем к ним подготовленный сыр с зеленью, соль, сахар и перемешиваем.

Высыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем теста, перемешиваем.

Добавляем сметану, еще раз перемешиваем…

и раскладываем в формочки (не более 2/3 объема). Или в одну форму, если делаем пирог. Форму для кексов или пирога немного смазать маслом и чуть рассеять панировку (предохраняет от подгорания)

Выпекаем кексы в предварительно разогретой до 180°С духовке 25-30 минут до слабого зарумянивания.

Перекладываем кексы из плавленных сырков с зеленью на тарелку и подаем на стол.