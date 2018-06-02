Кексы (или пирог) из плавленных сырков с зеленью честно говоря больше напоминают нежный омлет с начинкой, чем «кекс» как таковой. Но несмотря на небольшое несоответствие названию, они очень вкусные, сытные и нежные — отличный вариант для завтрака. Так же хороши как в горячем, так и в холодном виде.
В состав кексов из плавленных сырков с зеленью входит:
- 150гр плавленных сырков;
- 3-4 ст.
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- 1 ст.л. сахара;
- 4 ст.л. муки;
- 1 ч.л. разрыхлителя теста;
- 4 ст.л. сметаны.
Способ приготовления кексов из плавленных сырков с зеленью:
Плавленные сырки натираем на терке.
Добавляем нарезанную зелень укропа.
В чаше взбалтываем яйца…
добавляем к ним подготовленный сыр с зеленью, соль, сахар и перемешиваем.
Высыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем теста, перемешиваем.
Добавляем сметану, еще раз перемешиваем…
и раскладываем в формочки (не более 2/3 объема). Или в одну форму, если делаем пирог. Форму для кексов или пирога немного смазать маслом и чуть рассеять панировку (предохраняет от подгорания)
Выпекаем кексы в предварительно разогретой до 180°С духовке 25-30 минут до слабого зарумянивания.
Перекладываем кексы из плавленных сырков с зеленью на тарелку и подаем на стол.
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