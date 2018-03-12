Паштет из фасоли, с мёдом и семенами льна
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Вкусный и полезный паштет из белой фасоли с мёдом, семенами льна и чесноком понравится всем своим необычным вкусом и оригинальным сочетанием ингредиентов!
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|Продукты (на 3 порции)
|Фасоль - 100 г
|Мёд - 1 ч.л.
|Масло подсолнечное или оливковое - 2 ч.л.
|Семена льна - 0,5 ст.л.
|Чеснок - 1 зубчик
|Соль - по вкусу
|Перец черный молотый - по вкусу
|Вода (для замачивания и отваривания фасоли) - сколько понадобится
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Пошаговый фото рецепт
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Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления паштета из фасоли.
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Фасоль переложите в миску и залейте чистой холодной водой минимум на 1 час и максимум на сутки. По мере впитывания воды жидкость следует подливать.
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После этого фасоль перекладываем вместе с водой в кастрюльку и варим сначала на сильном огне, а после закипания - на медленном. Фасоль при отваривании солить не нужно. Готовая фасоль должна быть мягкой и при надавливании легко сминаться. Время отваривания будет зависеть от сорта и зрелости фасоли.
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Сливаем с фасоли навар (не выливаем, сохраняем). Фасоль пересыпаем в блендер или чашу любого кухонного измельчителя.
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Превращаем фасоль в пюре, по мере взбивания доливая навар по столовой ложке, пока не получится гладкое пюре.
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В фасолевое пюре добавляем мёд, соль и чёрный молотый перец. Взбиваем снова пару секунд.
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Затем в фасолевое пюре вливаем оливковое или подсолнечное рафинированное масло. Снова взбиваем до однородности.
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Перекладываем фасолевое пюре в миску, добавляем семена льна, поджаренные на сухой сковороде до потрескивания, и измельчённый чеснок.
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Перемешиваем фасолевый паштет, чтобы чеснок и лён равномерно распределились в фасолевой массе. Даём паштету остыть.
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Паштет из фасоли, с мёдом и семенами льна, готов.
Приятного аппетита!
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