Вкусный и полезный паштет из белой фасоли с мёдом, семенами льна и чесноком понравится всем своим необычным вкусом и оригинальным сочетанием ингредиентов!

Продукты (на 3 порции) Фасоль - 100 г Мёд - 1 ч.л. Масло подсолнечное или оливковое - 2 ч.л. Семена льна - 0,5 ст.л. Чеснок - 1 зубчик Соль - по вкусу Перец черный молотый - по вкусу Вода (для замачивания и отваривания фасоли) - сколько понадобится Пошаговый фото рецепт Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления паштета из фасоли. Фасоль переложите в миску и залейте чистой холодной водой минимум на 1 час и максимум на сутки. По мере впитывания воды жидкость следует подливать. После этого фасоль перекладываем вместе с водой в кастрюльку и варим сначала на сильном огне, а после закипания - на медленном. Фасоль при отваривании солить не нужно. Готовая фасоль должна быть мягкой и при надавливании легко сминаться. Время отваривания будет зависеть от сорта и зрелости фасоли. Сливаем с фасоли навар (не выливаем, сохраняем). Фасоль пересыпаем в блендер или чашу любого кухонного измельчителя. Превращаем фасоль в пюре, по мере взбивания доливая навар по столовой ложке, пока не получится гладкое пюре. В фасолевое пюре добавляем мёд, соль и чёрный молотый перец. Взбиваем снова пару секунд. Затем в фасолевое пюре вливаем оливковое или подсолнечное рафинированное масло. Снова взбиваем до однородности. Перекладываем фасолевое пюре в миску, добавляем семена льна, поджаренные на сухой сковороде до потрескивания, и измельчённый чеснок. Перемешиваем фасолевый паштет, чтобы чеснок и лён равномерно распределились в фасолевой массе. Даём паштету остыть. Паштет из фасоли, с мёдом и семенами льна, готов.

Приятного аппетита!