Четыре вкуса

305 676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • елена дыскина22 декабря, 2:09
    Дай то Бог!Год Быка – 2021: ...
  • natanekrasova469 декабря, 7:17
    пекла по Вашему рецепту только с капустой.Тесто обалденное. Спасибо.Вкуснейший пирог ...
  • Алексей2 декабря, 13:49
    вкуснотищаЛенивый кето-пиро...

Свекла и морковь запеченные с пряными травами

Запеченная свекла с морковью, сбрызнутая оливковым маслом, посыпанная пряными травами хоть и кажется чересчур простой, но на самом деле это не так – это вкусно, ароматно, ярко и полезно заодно.

Свекла и морковь запеченные с пряными травами

По причине отсутствия времени наши рецепты в последнее время стремятся к линейной простоте. Пара подготовительных движений – а дальше все само собой готовится. А если блюдо еще и универсальное – и в горячем, и в холодном виде вкусно, то это точно наш выбор.
Запеченная свекла с морковью, сбрызнутая оливковым маслом, посыпанная пряными травами хоть и кажется чересчур простой, но на самом деле это не так – это вкусно, ароматно, ярко и полезно заодно.

Ингредиенты:

  • 6 мелких свеколок
  • 6 средних морковок
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. бальзамического уксуса
  • 1 ч.л. смеси сухих пряных трав (тимьян, чабрец, хлопья красного перца или любой другой набор по вкусу)
  • соль (лучше крупная)
  • для подачи – зелень и рассольный сыр или брынза

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Очистить свеклу и морковь. Свеклу нарезать дольками, морковь кусочками примерно такого же размера.
  3. В две разные миски сложить нарезанные свеклу и морковь, присыпать травами, сбрызнуть оливковым маслом.
  4. Влить в свеклу бальзамический уксус.
    Перемешать овощи в обеих мисках.
  5. (можно делать все в одной, но тогда свекла сильнее окрасит морковь)
  6. Выстлать противень фольгой, разложить на нем в один слой свеклу и поставить запекаться 15 минут. Затем добавить морковь, посыпать овощи солью и запекать еще 45 минут, немного уменьшив температуру и изредка перемешивая. Если свекла молодая, то этого времени вполне достаточно, но нужно проверить ее готовность с помощью деревянной шпажки.
  7. Накрывать фольгой при готовке не надо, часть влаги из овощей выпарится и они будут чуть подвяленными, что добавит им сладости и яркости вкуса. Чтобы его подчеркнуть, можно сбрызнуть лимонным соком и добавить буквально капельку мелко натертой цедры, хотя это не обязательно.
  8. Подавать готовые овощи горячими или холодными. Нам нравится посыпать раскрошенным сыром (сулугуни или брынзой) и свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
Гарниры и соусы
Обсудить

Картина дня

наверх