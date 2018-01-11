Свекла и морковь запеченные с пряными травами

Запеченная свекла с морковью, сбрызнутая оливковым маслом, посыпанная пряными травами хоть и кажется чересчур простой, но на самом деле это не так – это вкусно, ароматно, ярко и полезно заодно.
По причине отсутствия времени наши рецепты в последнее время стремятся к линейной простоте. Пара подготовительных движений – а дальше все само собой готовится. А если блюдо еще и универсальное – и в горячем, и в холодном виде вкусно, то это точно наш выбор.
Запеченная свекла с морковью, сбрызнутая оливковым маслом, посыпанная пряными травами хоть и кажется чересчур простой, но на самом деле это не так – это вкусно, ароматно, ярко и полезно заодно.
Ингредиенты:
- 6 мелких свеколок
- 6 средних морковок
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. бальзамического уксуса
- 1 ч.л. смеси сухих пряных трав (тимьян, чабрец, хлопья красного перца или любой другой набор по вкусу)
- соль (лучше крупная)
- для подачи – зелень и рассольный сыр или брынза
Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Очистить свеклу и морковь. Свеклу нарезать дольками, морковь кусочками примерно такого же размера.
- В две разные миски сложить нарезанные свеклу и морковь, присыпать травами, сбрызнуть оливковым маслом.
- Влить в свеклу бальзамический уксус. Перемешать овощи в обеих мисках.
- (можно делать все в одной, но тогда свекла сильнее окрасит морковь)
- Выстлать противень фольгой, разложить на нем в один слой свеклу и поставить запекаться 15 минут. Затем добавить морковь, посыпать овощи солью и запекать еще 45 минут, немного уменьшив температуру и изредка перемешивая. Если свекла молодая, то этого времени вполне достаточно, но нужно проверить ее готовность с помощью деревянной шпажки.
- Накрывать фольгой при готовке не надо, часть влаги из овощей выпарится и они будут чуть подвяленными, что добавит им сладости и яркости вкуса. Чтобы его подчеркнуть, можно сбрызнуть лимонным соком и добавить буквально капельку мелко натертой цедры, хотя это не обязательно.
- Подавать готовые овощи горячими или холодными. Нам нравится посыпать раскрошенным сыром (сулугуни или брынзой) и свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии