Свекла и морковь запеченные с пряными травами

По причине отсутствия времени наши рецепты в последнее время стремятся к линейной простоте. Пара подготовительных движений – а дальше все само собой готовится. А если блюдо еще и универсальное – и в горячем, и в холодном виде вкусно, то это точно наш выбор.

Запеченная свекла с морковью, сбрызнутая оливковым маслом, посыпанная пряными травами хоть и кажется чересчур простой, но на самом деле это не так – это вкусно, ароматно, ярко и полезно заодно.

Ингредиенты:

6 мелких свеколок

6 средних морковок

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. бальзамического уксуса

1 ч.л. смеси сухих пряных трав (тимьян, чабрец, хлопья красного перца или любой другой набор по вкусу)

соль (лучше крупная)

для подачи – зелень и рассольный сыр или брынза

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Очистить свеклу и морковь. Свеклу нарезать дольками, морковь кусочками примерно такого же размера. В две разные миски сложить нарезанные свеклу и морковь, присыпать травами, сбрызнуть оливковым маслом. Влить в свеклу бальзамический уксус. Перемешать овощи в обеих мисках. (можно делать все в одной, но тогда свекла сильнее окрасит морковь) Выстлать противень фольгой, разложить на нем в один слой свеклу и поставить запекаться 15 минут. Затем добавить морковь, посыпать овощи солью и запекать еще 45 минут, немного уменьшив температуру и изредка перемешивая. Если свекла молодая, то этого времени вполне достаточно, но нужно проверить ее готовность с помощью деревянной шпажки. Накрывать фольгой при готовке не надо, часть влаги из овощей выпарится и они будут чуть подвяленными, что добавит им сладости и яркости вкуса. Чтобы его подчеркнуть, можно сбрызнуть лимонным соком и добавить буквально капельку мелко натертой цедры, хотя это не обязательно. Подавать готовые овощи горячими или холодными. Нам нравится посыпать раскрошенным сыром (сулугуни или брынзой) и свежей зеленью.

Приятного аппетита!