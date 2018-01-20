Четыре вкуса

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3 способа приготовить полезную картошку

Картофель – овощ, который просто создан для кулинарных фантазий и экспериментов. Простых картофельных блюд, существует превеликое множество. А как приготовить полезный картофель? Предлагаем 3 способа: картофель запеченный, тушеный, фри… с добавками.

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Как приготовить полезный картофель с творогом

Печеная картошка – вкусна и полезна, к тому же, именно запеченным этот овощ сохраняет почти все полезности. Но не все из 4 тысяч известных сортов картофеля годятся для запекания. Отдайте предпочтение сортам с повышенным содержанием крахмала, в процессе приготовления они не развалятся на части.

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Ингредиенты:

  • крупные картофелины – 2 шт.
  • творог – 120 г
  • йогурт – 25 г
  • твердый сыр 9% – 60 г
  • 1 зубчик чеснока
  • специи – по вкусу

КБЖУ на 100 грамм: 119.69 / 10.75 / 4.28 / 9.13

Как готовим?

2 крупные картофелины тщательно моем. Высушиваем на бумажном полотенце.

Противень застилаем пергаментной бумагой, кладем картофель и отправляем на 45 минут в разогретую до 180оС духовку.

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Остывший картофель очищаем от кожицы. Разрезаем на 2 продольные половинки. Ложкой аккуратно удаляем середину.

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Смешиваем в посуде творог, йогурт, мелко нарезанный чеснок. Добавляем черный перец или любимые специи. Хорошо перемешиваем.

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Углубление картофельной лодочки заполняем начинкой-добавкой. Посыпаем тертым сыром.

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Отправляем в разогретую духовку. Запекаем при температуре в 180оС еще 20 минут.

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Подавая к столу, украсьте картофель зеленью.

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Блюдо из тушеного картофеля и овощей

Вот уж где поле для рецептурных экспериментов и фантазии!

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Ингредиенты:

  • картофель – 300 г
  • кабачки – 200 г
  • сладкий перец – 200 г
  • помидоры – 200 г
  • вода – 100 мл
  • чеснок – 1 зубчик
  • специи – по вкусу

КБЖУ на 100 грамм: 37.42 / 1.22 / 0.22 / 7.64

Вы можете добавить что-то свое.

Как приготовить полезный картофель?

Очищенный картофель режем небольшими кубиками. Так же – сладкий перец и кабачки.

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На разогретую сковороду выкладываем поочередно кубики картофеля, сладкого перца, кабачков. Добавляем воду. Тушим овощи на маленьком огне 10–15 минут.

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Добавляем порезанные помидоры, чеснок, специи.

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Тушим еще 20 минут на маленьком огне.

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Полезное и вкусное картофельно-овощное блюдо готово. Название ему придумайте сами.

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Картошка фри

Этот вкусный картофель, конечно, не совсем фри, в традиционном понимании. Готовится он без масла. Блюду больше подойдет название – картофельная соломка в белковом кляре.

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Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт. (среднего размера)
  • 1 яичный белок
  • специи – по вкусу

КБЖУ на 100 грамм: 73.72 / 2.65 / 0.37 / 14.95

Как готовим?

Режем картошку соломкой. Выкладываем в посуду.

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Заливаем яичным белком. Перемешиваем. как приготовить полезный картофель фотокак приготовить полезный картофель фото

Выкладываем за противень, застеленный пергаментной бумагой.

Ставим в разогретую духовку до 180оС на 50 минут.

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Подаем к столу в компании с томатным соусом и зеленью.

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Используйте предложенные способы как основу. Дополняйте их своими полезными (диетическими) добавками и любимыми пряностями.

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Гарниры и соусыЗдоровое питание
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