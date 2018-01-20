3 способа приготовить полезную картошку

Картофель – овощ, который просто создан для кулинарных фантазий и экспериментов. Простых картофельных блюд, существует превеликое множество. А как приготовить полезный картофель? Предлагаем 3 способа: картофель запеченный, тушеный, фри… с добавками.

Как приготовить полезный картофель с творогом

Печеная картошка – вкусна и полезна, к тому же, именно запеченным этот овощ сохраняет почти все полезности. Но не все из 4 тысяч известных сортов картофеля годятся для запекания. Отдайте предпочтение сортам с повышенным содержанием крахмала, в процессе приготовления они не развалятся на части.

Ингредиенты:

крупные картофелины – 2 шт.

творог – 120 г

йогурт – 25 г

твердый сыр 9% – 60 г

1 зубчик чеснока

специи – по вкусу

КБЖУ на 100 грамм: 119.69 / 10.75 / 4.28 / 9.13

Как готовим?

2 крупные картофелины тщательно моем. Высушиваем на бумажном полотенце.

Противень застилаем пергаментной бумагой, кладем картофель и отправляем на 45 минут в разогретую до 180оС духовку.

Остывший картофель очищаем от кожицы. Разрезаем на 2 продольные половинки. Ложкой аккуратно удаляем середину.

Смешиваем в посуде творог, йогурт, мелко нарезанный чеснок. Добавляем черный перец или любимые специи. Хорошо перемешиваем.

Углубление картофельной лодочки заполняем начинкой-добавкой. Посыпаем тертым сыром.

Отправляем в разогретую духовку. Запекаем при температуре в 180оС еще 20 минут.

Подавая к столу, украсьте картофель зеленью.

Блюдо из тушеного картофеля и овощей

Вот уж где поле для рецептурных экспериментов и фантазии!

Ингредиенты:

картофель – 300 г

кабачки – 200 г

сладкий перец – 200 г

помидоры – 200 г

вода – 100 мл

чеснок – 1 зубчик

специи – по вкусу

КБЖУ на 100 грамм: 37.42 / 1.22 / 0.22 / 7.64

Вы можете добавить что-то свое.

Как приготовить полезный картофель?

Очищенный картофель режем небольшими кубиками. Так же – сладкий перец и кабачки.

На разогретую сковороду выкладываем поочередно кубики картофеля, сладкого перца, кабачков. Добавляем воду. Тушим овощи на маленьком огне 10–15 минут.

Добавляем порезанные помидоры, чеснок, специи.

Тушим еще 20 минут на маленьком огне.

Полезное и вкусное картофельно-овощное блюдо готово. Название ему придумайте сами.

Картошка фри

Этот вкусный картофель, конечно, не совсем фри, в традиционном понимании. Готовится он без масла. Блюду больше подойдет название – картофельная соломка в белковом кляре.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт. (среднего размера)

1 яичный белок

специи – по вкусу

КБЖУ на 100 грамм: 73.72 / 2.65 / 0.37 / 14.95

Как готовим?

Режем картошку соломкой. Выкладываем в посуду.

Заливаем яичным белком. Перемешиваем.

Выкладываем за противень, застеленный пергаментной бумагой.

Ставим в разогретую духовку до 180оС на 50 минут.

Подаем к столу в компании с томатным соусом и зеленью.

Используйте предложенные способы как основу. Дополняйте их своими полезными (диетическими) добавками и любимыми пряностями.