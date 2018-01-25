Захотелось сегодня испечь чего-то оригинального! Ловите пирог с карамелизированными бананами. Делать его не сложно, но нужно быть аккуратными, чтобы при переворачивании он не развалился.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- бананы 3 шт
- ванильный сахар 1 ч л
- корица 1 ч л
- сливочное масло 2 ст л
- мука 160 г
- разрыхлитель 1 ч л
- растительное масло 100 мл
- сахар 150 г
- соль 1 щепотка
- яйцо 1 шт
- яичный белок 1 шт
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Подготовим все необходимые ингредиенты.
- На сковородку насыпаем 50 г сахара и 2 ст л воды. Доводим до кипения, не размешивая сахар, пока сахар не начнет менять цвет на янтарный.
- Тем временем очистим бананы, и разрежем их вдоль пополам. Так как бананы у меня большие, я разделила их еще пополам поперек.
- Для теста: в миске взбиваем 100 г сахара и 1 яйцо. В отдельной миске взбиваем 1 яичный белок.
- Когда сахар станет янтарного цвета, снимаем сковороду с огня, добавляем 2 ст л сливочного масла, размешиваем, ждем пока масло растопится. Затем помещаем туда дольки бананов срезом вниз и готовим на слабом огне 1 минуту.
- Продолжим делать тесто. Смешиваем сухие ингредиенты: мука, ванилин, корица, разрыхлитель.
- В миску с яйцом и сахаром добавляем мучную смесь и 100 мл растительного масла. Все вместе хорошо перемешиваем.
- Затем добавляем в тесто 1 яичный белок (взбитый миксером до пены) и аккуратно перемешиваем снизу вверх. Тесто готово.
- Возьмем форму для выпекания, смажем ее сливочным маслом и выложим на дно обжаренные бананы срезом вниз и польем оставшейся карамелью.
- Распределяем тесто поверх бананов, чтобы они полностью были покрыты тестом и отправляем в духовку, заранее разогретую до 180 градусов на 40-50 минут (до сухой спички)
- Готовый пирог остужаем и аккуратно переворачиваем на блюдо. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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