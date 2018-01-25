Четыре вкуса

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Пирог с карамелизированными бананами

Пирог с карамелизированными бананами
Захотелось сегодня испечь чего-то оригинального! Ловите пирог с карамелизированными бананами. Делать его не сложно, но нужно быть аккуратными, чтобы при переворачивании он не развалился.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • бананы 3 шт
  • ванильный сахар 1 ч л
  • корица 1 ч л
  • сливочное масло 2 ст л
  • мука 160 г
  • разрыхлитель 1 ч л
  • растительное масло 100 мл
  • сахар 150 г
  • соль 1 щепотка
  • яйцо 1 шт
  • яичный белок 1 шт

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • Пирог с карамелизированными бананами
    Подготовим все необходимые ингредиенты.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    На сковородку насыпаем 50 г сахара и 2 ст л воды. Доводим до кипения, не размешивая сахар, пока сахар не начнет менять цвет на янтарный.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    Тем временем очистим бананы, и разрежем их вдоль пополам. Так как бананы у меня большие, я разделила их еще пополам поперек.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    Для теста: в миске взбиваем 100 г сахара и 1 яйцо. В отдельной миске взбиваем 1 яичный белок.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    Когда сахар станет янтарного цвета, снимаем сковороду с огня, добавляем 2 ст л сливочного масла, размешиваем, ждем пока масло растопится. Затем помещаем туда дольки бананов срезом вниз и готовим на слабом огне 1 минуту.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    Продолжим делать тесто. Смешиваем сухие ингредиенты: мука, ванилин, корица, разрыхлитель.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    В миску с яйцом и сахаром добавляем мучную смесь и 100 мл растительного масла.
    Все вместе хорошо перемешиваем.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    Затем добавляем в тесто 1 яичный белок (взбитый миксером до пены) и аккуратно перемешиваем снизу вверх. Тесто готово.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    Возьмем форму для выпекания, смажем ее сливочным маслом и выложим на дно обжаренные бананы срезом вниз и польем оставшейся карамелью.
  • Пирог с карамелизированными бананами
    Распределяем тесто поверх бананов, чтобы они полностью были покрыты тестом и отправляем в духовку, заранее разогретую до 180 градусов на 40-50 минут (до сухой спички)
  • Пирог с карамелизированными бананами
    Готовый пирог остужаем и аккуратно переворачиваем на блюдо. При подаче можно посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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