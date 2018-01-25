Захотелось сегодня испечь чего-то оригинального! Ловите пирог с карамелизированными бананами. Делать его не сложно, но нужно быть аккуратными, чтобы при переворачивании он не развалился.

Подготовим все необходимые ингредиенты.

На сковородку насыпаем 50 г сахара и 2 ст л воды. Доводим до кипения, не размешивая сахар, пока сахар не начнет менять цвет на янтарный.

Тем временем очистим бананы, и разрежем их вдоль пополам. Так как бананы у меня большие, я разделила их еще пополам поперек.

Для теста: в миске взбиваем 100 г сахара и 1 яйцо. В отдельной миске взбиваем 1 яичный белок.

Когда сахар станет янтарного цвета, снимаем сковороду с огня, добавляем 2 ст л сливочного масла, размешиваем, ждем пока масло растопится. Затем помещаем туда дольки бананов срезом вниз и готовим на слабом огне 1 минуту.

Продолжим делать тесто. Смешиваем сухие ингредиенты: мука, ванилин, корица, разрыхлитель.

Все вместе хорошо перемешиваем. В миску с яйцом и сахаром добавляем мучную смесь и 100 мл растительного масла.Все вместе хорошо перемешиваем.

Затем добавляем в тесто 1 яичный белок (взбитый миксером до пены) и аккуратно перемешиваем снизу вверх. Тесто готово.

Возьмем форму для выпекания, смажем ее сливочным маслом и выложим на дно обжаренные бананы срезом вниз и польем оставшейся карамелью.

Распределяем тесто поверх бананов, чтобы они полностью были покрыты тестом и отправляем в духовку, заранее разогретую до 180 градусов на 40-50 минут (до сухой спички)